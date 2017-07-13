Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: На автомобиль денег не надо

Автоконцерны привлекают небогатых покупателей

Ford и Hyundai продают автомобили в кредит без первоначального взноса

Ford Sollers с 12 июля начал продавать автомобили Ford в кредит без первоначального взноса. Об этом рассказал представитель компании и подтвердили работники двух дилерских центров Ford.

Программа позволяет купить новый автомобиль стоимостью до 1,45 млн руб., объяснил представитель Ford. Такие машины подпадают под льготную госпрограмму автокредитования. Срок кредита – от одного года до трех лет, процентная ставка – 10,8%. Программа распространяется на несколько моделей: Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport и Kuga, объясняет представитель компании. Кредиты выдает банк «Сетелем», добавляет он.

С апреля 2017 г. похожая программа кредитования есть у «Хендэ мотор СНГ», говорит представитель компании. Распространяется она лишь на автомобили Hyundai Solaris. Кредит выдается банком «Сетелем» на три года под те же 10,8% годовых, продолжает представитель «Хендэ мотор СНГ». За это время клиент должен выплатить 55% тела долга, а затем погасить остаток. Сейчас у «Хендэ мотор СНГ» 45% продаж оформляется в кредит, новая программа должна увеличить их еще на 10%, указывает представитель компании.

Такие программы увеличат продажи новых автомобилей, говорят руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова и исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Покупательная способность в стране остается довольно низкой, соглашается аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Нулевой первоначальный взнос открывает доступ к покупке автомобиля для менее обеспеченных слоев населения, объясняет Удалов. Впрочем, и переплата по таким кредитам за счет большей суммы долга будет выше.

Продажи автомобилей в России падали с 2013 г. и лишь в этом году начали немного расти. В первом полугодии рынок прибавил 6,9%. Тем не менее производственные мощности российских автозаводов рассчитаны на 3 млн машин в год, а рынок, включая импортные автомобили, вдвое меньше, говорит Беспалов. Привлечение новых покупателей поможет нарастить продажи на пару процентов, допускает он. Эффект от программ для Ford и Hyundai будет краткосрочным, считает Кофанова. Другие производители введут такие же или придумают новые, но тоже доступные для массового потребителя, уверена она.

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