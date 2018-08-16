Jeep Wrangler: Юный ветеран

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Jeep Wrangler в версии Rubicon готов к серьезному бездорожью Jeep

Итальянская кровь в жилах Chrysler облагородила брутальные Jeep, теперь пришла очередь Wrangler. Это заметно по экстерьеру, но еще больше внутри, особенно по тщательности проработки деталей. Можно подумать, что дизайнера Криса Пиcкителли пригласили в Jeep из-за фамилии, но родом он из Нью-Джерси. Папа был фанат автомобилей, рассказывает мне Крис, а дед – художник, так что будущая профессия была определена практически с пеленок.

Собирательный образ

«Wrangler для Jeep, как 911-я для Porsche, – объясняет шеф-дизайнер модели. – Задача сделать автомобиль новым и при этом оставить таким же, как его предки, требует утонченного подхода». Пискителли начинает экскурсию в прошлое: крылья у Jeep Wrangler (с индексом JL) стилизованы под Willys MB 1941 г., фирменные прорези решетки радиатора слегка надломлены, как у Wrangler образца 1996 г. (TJ), а по краям их сдавливают фары, как было на Willys CJ-5 в 1954 г. Для наглядности истории в специальном лагере Jeep Camp в горах возле альпийской деревушки Шпильберг была организована целая экспозиция – от классических Willys до утопических творений современных тюнингеров.

То есть визуально новый JL– собирательный образ всех предшествующих версий. Пропорции кузова тщательно сохранены, поэтому отличить его с ходу от предшественников без подсказок Пискителли довольно сложно. Разве что сильно выделяется оптика – передняя светодиодная и объемная с черными накладками сзади. Еще яркая деталь – вентиляционные решетки на передних крыльях за арками. Получается, результат вполне достигнут: внешне новый JL – все тот же легендарный Wrangler, а в реальности – совершенно новый автомобиль, где от предшественника осталась рама, да и та модифицирована: вес снижен на 45 кг за счет использования более легких и прочных оцинкованных деталей.

Легкий, как итальянец

Строгое соблюдение диеты вообще-то больше свойственно не внедорожникам, а спорткарам. Но у нового Wrangler для снижения веса двери и капот отштампованы из алюминия. Теперь у внедорожника три (вместо двух) варианта крыш: к Hard Top и Soft Top добавился Power Top – складывающаяся в гармошку шторка, как у знаменитого «Чинквеченто» Fiat 500. То есть опять Viva I’Italia!

Всего по железу новый Wrangler скинул около 90 кг, говорит компания. Но в технических характеристиках эту разницу заметить сложно. Во-первых, из-за разнообразия модификаций JL (часто не совпадающих с аналогичными у предыдущей модели). Например, у трехдверной версии Sport с механической КПП снаряженная масса – 1974 кг, а у пятидверной Sahara c автоматом – уже 2158 кг. Во-вторых, Wrangler JL прибавил в габаритах: трехдверная версия на 111 мм длиннее предыдущего поколения, пятидверная – на 131 мм, ширина выросла на 21 мм. На тесте были оба варианта кузова в разных версиях, за исключением Sport, но силовой агрегат у всех был одинаковый – 4-цилиндровый дизель 2.2 MultiJet 200 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Для российского рынка также будут версии с 4-цилиндровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью в 272 л. с. в паре таким же автоматом.

Lego-джип

Легкость конструкции Jeep можно ощутить, разбирая и собирая машину. Знакомство с Wrangler началось с трехдверного красного Rubicon c жестким верхом. Процесс разборки, т. е. отсоединения крыши и дверей, только со стороны может показаться сложным, а в реальности займет 15–20 минут. Все продумано до мелочей и безопасно для рук, что, похоже, с этим могут справиться и дети, имеющие опыт с Lego. Двери – легкие, с удобной внутренней дверной ручкой: берешь их под мышку, как школьный портфель, и относишь в сторонку. Прокатиться с ветерком по красивой местности всегда приятно, но из-за плохой погоды я вернул все съемные панели на место.