Jeep показал новое поколение Wrangler
Культовому внедорожнику тщательно сохранили пропорции и детали внешности, но переработали содержание
Американская марка Jeep, входящая в автомобилестроительную группу Fiat Chrysler Automobiles (FCA), показала первые изображения нового поколения (JL) внедорожника Wrangler
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Предыдущее поколение JK (на фото) впускается с 2007 г. и давно ожидает обновления. Тем не менее Wrangler является редкой моделью автомобиля, продажи которого продолжают расти спустя пять лет производства: в 2007 г. компания продала в США около 120 000 внедорожников, в 2015 г. - 202 700 штук, в 2016 г. - 191 800 штук
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У нового Wrangler (на фото) появятся десятки новых вариаций кузова по количеству дверей (они традиционно съемные), типу крыши и конструкции лобового стекла, сказала компания. Для пуристов предусмотрен механизм быстрого откидывания лобового стекла (сейчас для этого нужны инструменты, демонтаж рычагов стеклоочистителей и верхних перекладин крыши)
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Машина мало изменилась внешне по сравнению с предыдущим поколением JK (на фото). Компания не хочет распугать многочисленных поклонников модели, культовой не только на родине в США, но и во всем мире. FCA рассчитывает продавать по 355 000 Wrangler в год за счет роста его глобальных продаж, передает USA Today
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Новое поколение (на фото) будет оснащено передовыми системами безопасности и комфорта. Модель будет представлена на автосалоне в Лос Анджелесе в конце ноября 2017 г., сказала компания
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