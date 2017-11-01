Jeep показал новое поколение Wrangler

Jeep

Предыдущее поколение JK (на фото) впускается с 2007 г. и давно ожидает обновления. Тем не менее Wrangler является редкой моделью автомобиля, продажи которого продолжают расти спустя пять лет производства: в 2007 г. компания продала в США около 120 000 внедорожников, в 2015 г. - 202 700 штук, в 2016 г. - 191 800 штук

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