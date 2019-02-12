Автозаводы просят государство доплатить за экспорт машин

В прошлом году им не хватило около 2 млрд рублей

Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Автопром поехал за субсидиями

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По данным источников, всем отраслям в прошлом году в общей сложности не хватило более 4 млрд руб. субсидий Егор Алеев / ТАСС

Автопроизводители просят выплатить им дополнительно около 2 млрд руб. субсидий для компенсации части транспортных расходов при экспорте своей продукции в 2018 г., рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с менеджерами автоконцернов. Соответствующие совместные письма (от ГАЗа, «Камаза», «АвтоВАЗа», «Рено Россия», «Соллерса») направлены премьер-министру Дмитрию Медведеву, куратору отрасли вице-премьеру Дмитрию Козаку и в Минпромторг, знают они. Было также отдельное обращение от «Фольксваген груп рус».

Представитель Козака подтвердил получение писем. Представители правительства, Минпромторга, «Камаза», «Соллерса», «Рено Россия», «Фольксваген груп рус» на вопросы «Ведомостей» не ответили.