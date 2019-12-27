Renault с января поднимет цены на все свои модели

В течение года компания поднимала цены четыре раза, но на некоторые модели. В январе цены выросли на 1,8% (Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway 2019 года производства) из-за увеличения ставки НДС с 18 до 20%. «В марте в связи с выпуском нового, 2019 модельного года и значительного изменения базового оборудования были повышены цены на модель Duster в среднем на 1,5%», – рассказывал представитель Renault. С 1 мая повышение коснулось Duster, Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway и составило в среднем 0,5%. С 1 августа рекомендованные цены на автомобили Logan, Sandero, Kaptur, Duster и Arkana 2019 года выпуска выросли в среднем на 1,5%