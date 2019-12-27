Renault с января поднимет цены на все свои модели
Renault с 1 января 2020 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои модели в России в среднем на 2,4%. Об этом «Ведомостям» рассказал один из дилеров марки. Повышение коснется машин 2020 года выпуска, а цены на автомобили, выпущенные в 2019 г., останутся без изменений.
«Мы подтверждаем небольшое увеличение цен — около 2% — на автомобили 2020 года», — прокомментировал представитель французского автоконцерна. По его словам, повышение связано с небольшим изменением в оборудовании (например, установка «Эра Глонасс»), а также «общей макроэкономической ситуацией». Само повышение — как обычно, минимальное, для сохранения максимальной конкурентоспособности, добавил он.
Например, сейчас самая продаваемая в России модель Renault — кроссовер Duster стоит от 719 000 руб. А второй по популярности Logan — от 577 000 руб.
В течение года компания поднимала цены четыре раза, но на некоторые модели. В январе цены выросли на 1,8% (Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway 2019 года производства) из-за увеличения ставки НДС с 18 до 20%. «В марте в связи с выпуском нового, 2019 модельного года и значительного изменения базового оборудования были повышены цены на модель Duster в среднем на 1,5%», – рассказывал представитель Renault. С 1 мая повышение коснулось Duster, Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway и составило в среднем 0,5%. С 1 августа рекомендованные цены на автомобили Logan, Sandero, Kaptur, Duster и Arkana 2019 года выпуска выросли в среднем на 1,5%
По итогам 11 месяцев 2020 г. российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,8% до 1,58 млн шт. (данные Ассоциации европейского бизнеса). Продажи автомобилей Renault остались на уровне прошлого года — около 129 000 шт., марка занимает на рынке 8,2% (рост доли на 0,3 процентных пункта).
По мнению дилера, новое повышение цен не ударит по продажам марки. С 1 января автомобили подорожают у многих марок, плюс повышение у Renault не затронет машины 2019-го года выпуска, а их у дилеров много, поясняет он.
С 1 января 2020 г. в среднем на 2% вырастут цены и на самые продаваемые в России автомобили — Lada, рассказывали «Ведомостям» дилеры марки. По прогнозу Российской ассоциации дилеров, в течение 2020 г. средние цены на автомобили в России могут вырасти на 5%. Основные причины — инфляция, изменение курса рубля и рост ставок утилизационного сбора на автомобили с января 2020 г., поясняли в ассоциации.