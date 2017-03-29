Volkswagen отзывает 572 400 автомобилей Audi в КНР

Концерн Volkswagen отзывает на китайском рынке 572 400 автомобилей Audi из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении государственного управления Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ).

Под отзыв попали 556 200 автомобилей модели Q5, произведенных с 9 октября 2010 г. по 11 августа 2016 г., а также 16 200 моделей Q5, импортированных с 22 июня 2010 по 26 июля 2016 г. Отзыв начнется с 15 мая.

Сообщается, что проблема заключается в пиропатроне боковых подушек безопасности. Существует риск его коррозии и появления трещин, что может привести к аварийной ситуации. Volkswagen обещает устранить неисправность бесплатно.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса «люкс» входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.