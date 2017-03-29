«АвтоВАЗ» планирует реализовать в 2017 году в России около 300 000 автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» планирует реализовать в 2017 г. в России 280 000-300 000 автомобилей марки Lada, сообщил журналистом президент компании Николя Мор.

«Общий объем рынка в России будет составлять от 1,45 млн до 1,5 млн штук, и, если вы возьмете долю Lada на российском рынке в 20%, это означает, что это будет 280 000-300 000 максимум», - сказал он.

«АвтоВАЗ» по итогам 2016 г. продал почти 266 300 автомобилей Lada. Таким образом, рост продаж «АвтоВАЗа» в РФ в 2017 г. может составить до 13%.

Мор также сообщил, что « АвтоВАЗ» может начать экспортировать автомобили модели Lada 4х4 в Китай до конца года. «Мы общаемся по крайней мере с тремя компаниями из Китая на сегодняшний день, в особенности эти переговоры касаются поставок Lada 4х4, это такие специфичные потребности этого рынка, больше для специфичных округов», - сказал глава компании. Президент «АвтоВАЗа» отметил, что поставки в Китай могут начаться до конца года.