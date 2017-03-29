«АвтоВАЗ» может до конца года наладить экспорт в Китай Lada 4х4

«АвтоВАЗ» может начать поставлять автомобили модели Lada 4х4 в Китай до конца года, сообщил президент компании Николя Мор. Его слова приводит ТАСС. Предприятие, по его словам, общается «по крайней мере, с тремя компаниями из Китая на сегодняшний день, в особенности эти переговоры касаются поставок Lada 4х4, это такие специфичные потребности этого рынка, больше для специфичных округов».

Поставки в Китай могут начаться до конца года, «это может произойти довольно быстро, потому что эти автомобили соответствуют китайскому законодательству и требованиям», добавил Мор.

В феврале губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность экспорта в Китай до 10 000 автомобилей в год. «Ведомостям» это подтвердил источник, близкий к компании, он добавил, что речь идет о поставках Lada 4x4, решения пока нет, добавил источник. Представитель «АвтоВАЗа» тогда этого не комментировал.