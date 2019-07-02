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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

«АвтоВАЗ» с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем «Ведомостям».

Компания объяснила это решение срывом поставок комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород). «АвтоВАЗ» подчеркнул, что «делал все возможное для недопущения этой ситуации и принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».

Компания отметила, что оставляет за собой право взыскать понесенные убытки. На доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки произошедшее не повлияло, добавил «АвтоВАЗ».

Группа компаний «Автокомпонент» позиционирует себя как лидера в области производства изделий из пластмасс и полимерных композитов. В нее входят две производственные компании – в Нижнем Новгороде и Тольятти. Последняя была открыта в 2012 г. для производства комплектующих для Renault и «АвтоВАЗа». «Ведомости» направили запрос «Автокомпоненту».