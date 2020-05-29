Renault уволит почти 15 000 сотрудников из-за пандемии

До своего ареста в Японии в конце 2018 г. бывший президент и гендиректор компании Карлос Гон планировал нарастить производство автомобилей Renault до 5 млн к 2022 г., указывает издание. Теперь же автопроизводитель обсуждает с профсоюзами возможность перепрофилирования своих заводов во Франции, некоторые из которых могут полностью перестать выпускать автомобили. Из 14 600 планируемых группой компаний сокращений 4600 придутся на персонал во Франции. Всего в Renault работают более 180 000 человек в мире.