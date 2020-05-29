Renault уволит почти 15 000 сотрудников из-за пандемии
Французский автопроизводитель Renault планирует уволить 14 600 сотрудников и сократить мировое производство своих автомобилей с 4 млн в 2019 г. до 3,3 млн к 2024 г. Компания собирается таким образом снизить свои расходы на 2 млрд евро из-за падения спроса во время пандемии коронавируса и последствий ареста Карлоса Гона, пишет Financial Times.
До своего ареста в Японии в конце 2018 г. бывший президент и гендиректор компании Карлос Гон планировал нарастить производство автомобилей Renault до 5 млн к 2022 г., указывает издание. Теперь же автопроизводитель обсуждает с профсоюзами возможность перепрофилирования своих заводов во Франции, некоторые из которых могут полностью перестать выпускать автомобили. Из 14 600 планируемых группой компаний сокращений 4600 придутся на персонал во Франции. Всего в Renault работают более 180 000 человек в мире.
Для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Renault согласовал у своих банков кредит в 5 млрд евро под гарантию французского государства, но власти еще не подтвердили эту сделку, говорят источники FT.
27 мая Renault, Nissan и Mitsubishi представили стратегию развития своего альянса, которая предполагает сокращение расходов производства новых автомобилей на 40%. Для каждой из новых моделей одна из трех компаний будет возглавлять производство. Каждая компания также будет отвечать за один из региональных рынков: Renault достались Европа и Россия, Nissan – США и Япония, а Mitsubishi – Юго-Восточная Азия.
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину. В конце декабря Гон, находясь под домашним арестом в Японии, сбежал в Ливан.