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Renault уволит почти 15 000 сотрудников из-за пандемии

Ведомости

Французский автопроизводитель Renault планирует уволить 14 600 сотрудников и сократить мировое производство своих автомобилей с 4 млн в 2019 г. до 3,3 млн к 2024 г. Компания собирается таким образом снизить свои расходы на 2 млрд евро из-за падения спроса во время пандемии коронавируса и последствий ареста Карлоса Гона, пишет Financial Times.

До своего ареста в Японии в конце 2018 г. бывший президент и гендиректор компании Карлос Гон планировал нарастить производство автомобилей Renault до 5 млн к 2022 г., указывает издание. Теперь же автопроизводитель обсуждает с профсоюзами возможность перепрофилирования своих заводов во Франции, некоторые из которых могут полностью перестать выпускать автомобили. Из 14 600 планируемых группой компаний сокращений 4600 придутся на персонал во Франции. Всего в Renault работают более 180 000 человек в мире.

Для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Renault согласовал у своих банков кредит в 5 млрд евро под гарантию французского государства, но власти еще не подтвердили эту сделку, говорят источники FT.

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27 мая Renault, Nissan и Mitsubishi представили стратегию развития своего альянса, которая предполагает сокращение расходов производства новых автомобилей на 40%. Для каждой из новых моделей одна из трех компаний будет возглавлять производство. Каждая компания также будет отвечать за один из региональных рынков: Renault достались Европа и Россия, Nissan – США и Япония, а Mitsubishi – Юго-Восточная Азия.

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину. В конце декабря Гон, находясь под домашним арестом в Японии, сбежал в Ливан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных