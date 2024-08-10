Tesla завершила прием заказов на Cybertruck за $61 000
Американская компания Tesla прекратила прием заказов на самую дешевую версию электромобилей Cybertruck, стоимость которой составляет $61 000. Об этом сообщает Reuters.
«На сайте Tesla больше нет возможности забронировать версию Cybertruck за $61 000», – отмечает агентство.
В настоящий момент компания предлагает двухмоторную версию автомобиля Foundation за $99 990 и трехмоторную Foundation Cyberbeast за $119 990. Первую из них доставят покупателю в течение месяца, вторую – до октября.
В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечало издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.