Автомобильные аптечки в России подорожали на 28% до 572 рублей

В конце мая стало известно, что Минздрав России обновил требования к наполнению автомобильной аптечки, добавив к ним наличие изотермического одеяла, хирургических ножниц, эластичных бинтов и загубника, который не дает человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык. В ведомстве отмечали, что автомобилисты могут продолжать использовать «старые» аптечки, но только до истечения срока годности медизделий и не позднее 1 сентября 2027 г. Приказ будет действовать с сентября 2024 г. по 1 сентября 2030 г.