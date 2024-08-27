Автомобильные аптечки в России подорожали на 28% до 572 рублей
Автомобильная аптечка в России подорожала до 572 руб. в августе – на 28% год к году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Платформу ОФД».
При этом количество покупок аптечек для автомобилей увеличилось на 22% в годовом исчислении.
Число онлайн-покупок автомобильных аптечек за год выросло на 31%, а их стоимость увеличилась до 452 руб. (на 18%). Эксперты «Платформы ОФД» полагают, что рост спроса на автомобильные аптечки связан со приказом Минздрав о новом составе аптечки, который вступит в силу в сентябре 2024 г.
В конце мая стало известно, что Минздрав России обновил требования к наполнению автомобильной аптечки, добавив к ним наличие изотермического одеяла, хирургических ножниц, эластичных бинтов и загубника, который не дает человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык. В ведомстве отмечали, что автомобилисты могут продолжать использовать «старые» аптечки, но только до истечения срока годности медизделий и не позднее 1 сентября 2027 г. Приказ будет действовать с сентября 2024 г. по 1 сентября 2030 г.