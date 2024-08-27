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Автомобильные аптечки в России подорожали на 28% до 572 рублей

Ведомости

Автомобильная аптечка в России подорожала до 572 руб. в августе – на 28% год к году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Платформу ОФД».

При этом количество покупок аптечек для автомобилей увеличилось на 22% в годовом исчислении.

Число онлайн-покупок автомобильных аптечек за год выросло на 31%, а их стоимость увеличилась до 452 руб. (на 18%). Эксперты «Платформы ОФД» полагают, что рост спроса на автомобильные аптечки связан со приказом Минздрав о новом составе аптечки, который вступит в силу в сентябре 2024 г.

В конце мая стало известно, что Минздрав России обновил требования к наполнению автомобильной аптечки, добавив к ним наличие изотермического одеяла, хирургических ножниц, эластичных бинтов и загубника, который не дает человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык. В ведомстве отмечали, что автомобилисты могут продолжать использовать «старые» аптечки, но только до истечения срока годности медизделий и не позднее 1 сентября 2027 г. Приказ будет действовать с сентября 2024 г. по 1 сентября 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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