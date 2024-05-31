Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки
Минздрав России обновил требования к наполнению автомобильной аптечки, добавив к ним наличие изотермического одеяла, хирургических ножниц, эластичных бинтов и загубника, который не дает человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык. Приказ ведомства будет действовать с сентября этого года по 1 сентября 2030 г.
В министерстве отметили, что водители могут продолжать использовать аптечки, произведенные до вступления документа в силу, но только до истечения срока годности медицинских изделий и не позднее 1 сентября 2027 г.
Ранее в мае председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов опубликовал список из 71 лекарственного препарата, после которых нежелательно или запрещено управлять автомобилем. В перечень вошли корвалол, успокоительное афобазол, нашатырный спирт, аспирин, терафлю и бальзам звездочка.
Позже в Минздраве пояснили, что представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт, носит лишь информационный, а не запретительный характер.