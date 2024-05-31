Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав России обновил требования к наполнению автомобильной аптечки, добавив к ним наличие изотермического одеяла, хирургических ножниц, эластичных бинтов и загубника, который не дает человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык. Приказ ведомства будет действовать с сентября этого года по 1 сентября 2030 г.