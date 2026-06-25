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Renault планирует перестроить инженерный блок и сократить 800 сотрудников

Ведомости

Французский автоконцерн Renault Group объявил о масштабной реорганизации инженерного подразделения во Франции. Компания также планирует до конца 2027 г. сократить 800 сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

Реструктуризация затронет значительную часть инженерного персонала компании. Во Франции в инженерных подразделениях Renault работают около 5500 специалистов, что составляет половину всего инженерного штата группы. Таким образом, под сокращение попадут примерно 15–20% сотрудников. Одновременно компания намерена провести переподготовку 2500 работников и привлечь дополнительно от 150 до 200 новых специалистов.

По данным Reuters, одной из причин пересмотра кадровой политики стало ускорение темпов разработки автомобилей в Китае. Если традиционный цикл создания новой модели у европейских производителей занимает от четырех до пяти лет, то китайские компании способны вывести новый автомобиль на рынок примерно за два года. Кроме того, производители из КНР предлагают покупателям технологически оснащенные модели по более конкурентным ценам.

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Экономика

19 июня руководитель Volkswagen Оливер Блюме подтвердил, что компания к 2030 г. планирует сократить 50 000 сотрудников. По словам главы компании, процесс сокращения персонала идет по графику. В 2026 г., указал он, численность сотрудников в рамках основного бренда уменьшится на 19 000 человек. Блюме также подчеркнул, что концерн уже согласовал 28 000 случаев добровольного увольнения, а заводские расходы на немецких площадках в течение прошлого года сократились более чем на 20%.

11 июня агентство Reuters сообщило о планах Volkswagen (VW) сократить 19 000 работников до конца 2026 г. При этом издание писало, что процедура сокращения сотрудников должна стать частью запланированного к 2030 г. уменьшения штата на 28 000 человек.

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