Renault планирует перестроить инженерный блок и сократить 800 сотрудников

19 июня руководитель Volkswagen Оливер Блюме подтвердил, что компания к 2030 г. планирует сократить 50 000 сотрудников. По словам главы компании, процесс сокращения персонала идет по графику. В 2026 г., указал он, численность сотрудников в рамках основного бренда уменьшится на 19 000 человек. Блюме также подчеркнул, что концерн уже согласовал 28 000 случаев добровольного увольнения, а заводские расходы на немецких площадках в течение прошлого года сократились более чем на 20%.