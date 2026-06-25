«Автодом» подал иск к структурам BMW на 25 млрд рублей

После введения санкций и остановки официальных поставок бизнес резко сжался: за 2022 г. выручка упала до 56,4 млрд руб., прибыль – до 11,1 млрд руб. По итогам 2023 г. компания получила убыток 239 млн руб. при выручке 9,4 млрд руб., однако в 2024 и 2025 гг. снова вышла в плюс – прибыль составила 1,7 и 2 млрд руб. соответственно при выручке 8,3 и 6,4 млрд руб.