«Автодом» подал иск к структурам BMW на 25 млрд рублей
Группа «Автодом» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к структурам немецкого автоконцерна BMW на 25 млрд руб., сообщается в материалах картотеки арбитражных дел. Заявление поступило 22 июня, детали претензий в карточке дела не раскрываются.
В числе ответчиков – головная компания BMW Aktiengesellschaft, ее европейские «дочки» BMW Osterreich Holding и BMW Fahrzeugtechnik, а также российское представительство «БМВ Русланд трейдинг» и «БМВ банк».
Немецкий концерн работал в России с 1999 г. и до 2022 г. входил в число лидеров местного авторынка. Помимо прямых продаж, BMW сотрудничал с калининградским «Автотором», выпуская там свои модели. В 2021 г. выручка российской «дочки» достигала 229,5 млрд руб., чистая прибыль – 25,3 млрд руб.
После введения санкций и остановки официальных поставок бизнес резко сжался: за 2022 г. выручка упала до 56,4 млрд руб., прибыль – до 11,1 млрд руб. По итогам 2023 г. компания получила убыток 239 млн руб. при выручке 9,4 млрд руб., однако в 2024 и 2025 гг. снова вышла в плюс – прибыль составила 1,7 и 2 млрд руб. соответственно при выручке 8,3 и 6,4 млрд руб.
«Автодом» работает на рынке с 1992 г., специализируется на продаже премиальных автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге. Основной владелец и гендиректор – Андрей Ольховский. В 2023 г. холдинг приобрел российские активы Mercedes-Benz, включая завод в Солнечногорске. Некоторое время площадку использовали для сборки китайских Exeed, но позднее проект локализации под брендом Esteo перенесли на завод AGR в Санкт-Петербурге.