Генеральный директор BMW Оливер Ципсе ушел в отставку
Генеральный директор немецкого автоконцерна BMW Оливер Ципсе покинул пост генерального директора компании. Он занимал его с 2019 г. Об этом пишет Epoch Times.
Уход Ципсе был запланированным. О смене руководства компания сообщила в конце 2025 г. На его место пришел Милан Неделькович, работающий внутри компании с 1993 г. Контракт с ним рассчитан до 2031 г. Он запомнился тем, что в 2019 г. под его руководством BMW начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
На ежегодном собрании акционеров BMW председатель наблюдательного совета Николас Петер заявил, что Ципсе сумел стратегически удерживать компанию на правильном пути, несмотря на глобальные кризисы. Компании удалось сохранить прибыльность, несмотря на пандемию, дефицит полупроводников и масштабные перемены в автомобильной отрасли.
27 февраля BMW объявил о новом глобальном отзыве более 300 000 автомобилей различных моделей из-за угрозы возгорания. По информации издания, под отзыв подпадут 337 374 автомобиля моделей i5, i7, M5, а также 5-й и 7-й серий, произведенные с 9 июня 2022 г. по 5 декабря 2025 г. В Германии в сервисные центры направят 29 441 машину.