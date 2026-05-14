Генеральный директор BMW Оливер Ципсе ушел в отставку

Уход Ципсе был запланированным. О смене руководства компания сообщила в конце 2025 г. На его место пришел Милан Неделькович, работающий внутри компании с 1993 г. Контракт с ним рассчитан до 2031 г. Он запомнился тем, что в 2019 г. под его руководством BMW начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.