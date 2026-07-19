Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,57-0,13%BISVP8,49+0,95%BLNG6,01+0,67%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,69-0,18%RGBITR741,88-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Tesla наращивает производство на заводе в Германии на фоне увеличения спроса

Ведомости

Американский автопроизводитель Tesla наращивает производство на своем немецком заводе в Грюнхайде, пишет Bloomberg. Компания планирует выход на новые рынки, подтвердив прогнозы о более высоком спросе в текущем году. В годовом отчете Tesla Manufacturing Brandenburg SE за 2025 г. говорится, что на 2026 финансовый год компания прогнозирует значительно более высокий объем производства по сравнению с прошлым годом и ожидает соответствующего увеличения загрузки мощностей.

Как сообщили в компании, основным драйвером роста на предприятии в Грюнхайде является спрос на спортивный внедорожник Model Y. Сейчас завод поставляет продукцию на более чем 30 рынков.

Как сообщает Deutsche Presse-Agentur, Tesla намерена увеличить объем выпуска на заводе в Грюнхайде до 7 500 автомобилей в неделю, что соответствует примерно 375 000 машин в год, а также расширить производство аккумуляторов. Как передает агентство, расширение производства приведет к созданию 3 500 дополнительных рабочих мест на предприятии.

Tesla отметила, что расширение остается зависимым от экономической конъюнктуры, и предупредила, что эскалация геополитической напряженности и возможные сбои в цепочках поставок могут повлиять на прогнозы компании. Немецкое подразделение компании отчиталось о чистой прибыли в размере 77,1 млн евро ($88,2 млн) за 2025 г., что примерно на 20 млн евро больше, чем в предыдущем году, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру.

Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в ФРГ

Общество

Немецкий автоконцерн Volkswagen столкнулся с давлением из-за сокращения издержек в Европе и конкуренции в Китае. На прошлой неделе Volkswagen анонсировал новый этап перестройки и сокращение модельного ряда вдвое, что вызвало слухи о возможном закрытии заводов в Германии. Глава Volkswagen Оливер Блюм заявил, что компания намерена избежать закрытия заводов в рамках оптимизации затрат.

В июне Блюм подтвердил, что компания к 2030 г. планирует сократить 50 000 сотрудников.

В марте «Ведомости» писали, основываясь на отчетности бизнеса, что компании автопрома недружественных России стран в период с 2022 по 2025 г. недополучили $215 млрд выручки, что стало наибольшей потерей среди других отраслей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь