Tesla наращивает производство на заводе в Германии на фоне увеличения спроса

Tesla отметила, что расширение остается зависимым от экономической конъюнктуры, и предупредила, что эскалация геополитической напряженности и возможные сбои в цепочках поставок могут повлиять на прогнозы компании. Немецкое подразделение компании отчиталось о чистой прибыли в размере 77,1 млн евро ($88,2 млн) за 2025 г., что примерно на 20 млн евро больше, чем в предыдущем году, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру.