Производители тосканского «вина от Медведева» надеются раскрутиться благодаря ФБК

В тосканской винодельческой компании Fattoria della Aiola, которую Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в недавнем расследовании связал с премьер-министром Дмитрием Медведевым, рассчитывают повернуть с пользой для себя начавшийся скандал. Это помощник руководителя компании Сергея Ступницкого Дарья Ивлева сообщила журналисту РБК Денису Пузыреву, который сделал из Тосканы репортаж для «Собеседника». Ивлева подтвердила, что владельцем винодельческого хозяйства является зампред правления Газпромбанка Илья Елисеев, председатель наблюдательного совета некоммерческого фонда «Дар» и однокурсник премьера. В Fattoria della Aiola надеются, что сейчас о фирме узнают больше людей и это хорошо скажется на продажах в России.

«Нам сложно договориться с большими импортерами – им нужны раскрученные бренды и большие партии, – сказала Ивлева. - Но теперь с такой прекрасной маркетинговой легендой мы планируем найти партнеров». По словам Ивлевой, после публикации расследования ФБК, на почту компании пришло несколько резюме из России с просьбой взять на работу, но был и коммерческий интерес. Компания уже подала заявку на участие в Solo Italiano Grandi Vini – крупнейшей выставке итальянских вин.

Из расследования ФБК следует, что кипрский офшор Furcina Ltd, принадлежащий Елисееву, за $9,9 млн приобрел итальянскую компанию Fattoria della Aiola S.r.l., которой принадлежат одноименное винодельческое хозяйство, 100 га земли и трехэтажное поместье постройки XVI века. Айола – это известное в Тоскане со Средневековья поместье, отмечает «Собеседник». Здесь сохранились фрагмент крепостной стены и две фортификационные башенки, в которых теперь живут сербские рабочие из винодельческого хозяйства. Виноградники на холмах разбил в 1930-х гг. сенатор Джованни Малагоди, тогда же появилась и местная винодельня.

Основой ассортимента Fattoria della Aiola «Собеседник» называет местные вина Кьянти – три Кьянти Классико (из них два – Кьянти Резерва с выдержкой в дубовых бочках). Есть два красных вина категории IGT (установленного географического наименования), одно белое, одно розовое. Также компания продает под собственным брендом граппу, бренди, игристое вино и оливковое масло, их производят на мощностях других компаний, но из местного сырья.

В компании работают 5 менеджеров и 9 постоянных рабочих, для уборки винограда привлекают сезонный персонал, рассказала Ивлева. Елисеев, по ее словам, приезжает в Айолу редко из-за нехватки времени, но виноделие ему интересно. Хозяйству принадлежит 100 га, виноградниками из них заняты 36 га и только 22 га дают урожай, пригодный для виноделия. Еще 10 га занимают оливковые рощи, остальные земли покрыты лесом где, по словам местных жителей водятся волки, кабаны, лани и косули.

Елисеев назвал Fattoria Della Aiola своей собственной «сугубо частной инвестицией», которая никак не связана с фондами, которыми он управляет. «Мой бизнес как частного лица, предпринимателя, вы можете найти и в Италии и даже за пределами Европы», - сказал он «Коммерсанту». Историческое здание, которое Ивлева назвала замком эпохи Возрождения, Елисеев назвал «старой виллой, требующей капитального ремонта» и «той еще резиденцией», где можно встретить разве что «привидения эпохи позднего Возрождения». Он отметил также, что после «рекламы» от ФБК продажи вин и крепких напитков компании «ощутимо выросли»: «Я теперь всерьез задумываюсь над экспортом нашего кьянти в Россию, а ведь всего пару лет назад и мечтать об этом не мог».

Купить вино «от Медведева» можно в России и сейчас через интернет-магазин, отмечает «Собеседник». Сейчас там распродают остатки купленной в 2015 г. партии из 1500 бутылок и говорят, что спрос нисколько не вырос после публикации расследования ФБК.