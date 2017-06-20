«Башнефть» вознаградит только топ-менеджеров

«Башнефть» может вознаградить только высших должностных лиц М. Стулов / Ведомости

23 июня состоится совет директоров «Башнефти», на котором может быть утверждена система вознаграждения высших должностных лиц, а также могут принять дополнительное соглашение к трудовому договору с президентом «Башнефти», говорится в сообщении компании к совету директоров.

Представитель «Роснефти» не раскрывает конкретные параметры программы вознаграждения.

На прошлой неделе Ленинский районный суд Уфы по иску прокуратуры Башкирии признал незаконной программу долгосрочной мотивации менеджмента «Башнефти», принятую в декабре 2015 г. Об этом сообщила нефтяная компания. Прокуратура оспаривала законность двух программ – «О долгосрочной мотивации работников «Башнефти» на 2015–2019 гг.» и «О дополнительном ежегодном вознаграждении президента «Башнефти» на 2015–2017 гг.».

В иске прокуратуры отмечается, что предусмотренные программой выплаты «необоснованны», «носят произвольный характер», «свидетельствуют о дискриминации одних работников перед другими». Кроме того, прокуратура утверждает, что бывшее руководство «Башнефти» использовало полномочия «в целях получения личной материальной выгоды», утверждается на сайте «Башнефти».

Под программу вознаграждений в общей сложности подпало несколько сотен человек, из них лишь 10 топ-менеджеров, говорит один из бывших топ-менеджеров компании, участвовавший в программе вознаграждений. Еще один бывший топ-менеджер, также участвовавший в программе, уточнил, что в программе участвовало 300–400 человек. Примерно 200 участников программы стали акционерами «Башнефти», говорит один из собеседников «Ведомостей». Половину выплат менеджмент должен был тратить на покупку привилегированных акций. На программу вознаграждения было направлено около 2,7% привилегированных акций «Башнефти».

Сейчас в совете директоров 10 представителей, лишь два из них были выдвинуты Республикой Башкортостан, остальные – «Роснефтью».