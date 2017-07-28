Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Еда поедет куда подальше
Сервисы доставки еды хотят захватить спальные районы
Delivery Club и конкуренты к концу года в разы увеличат штат курьеров в Москве
- Алина Дидковская
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Сейчас у Delivery Club 500 собственных курьеров в столице, а к концу 2017 г. будет 1200–1300, уточнил Лукашевич
Наталья Шарапова / Ведомости
Принадлежащий Mail.ru Group сервис доставки из кафе и ресторанов Delivery Club хочет закрепиться в спальных районах Москвы, увеличив число собственных курьеров, рассказал «Ведомостям» управляющий директор сервиса Андрей Лукашевич.
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