Акционеры «Роснефти» увеличат себе дивиденды
В Санкт-Петербурге внеочередное собрание акционеров должно утвердить дивиденды в размере 40,6 млрд руб, 50% от чистой прибыли
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Акционеры «Роснефти» увеличат себе дивиденды
Andrey Rudakov / Bloomberg
Сегодня в 11.00, в отеле «Горный» на Васильевском острове Санкт-Петербурга акционеры «Роснефти» должны будут одобрить выплату 40,6 млрд руб. дивидендов, следует из рекомендации совета директоров компании к собранию и повестки самого собрания. Если это произойдет, то за первое полугодие 2017 г. акционеры, в том числе и принадлежащий государству «Роснефтегаз» (контролирует 50% плюс одну акцию нефтяной компании), получат 50% чистой прибыли по МСФО.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}