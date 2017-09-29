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Акционеры «Роснефти» увеличат себе дивиденды

В Санкт-Петербурге внеочередное собрание акционеров должно утвердить дивиденды в размере 40,6 млрд руб, 50% от чистой прибыли

Сегодня в 11.00, в отеле «Горный» на Васильевском острове Санкт-Петербурга акционеры «Роснефти» должны будут одобрить выплату 40,6 млрд руб. дивидендов, следует из рекомендации совета директоров компании к собранию и повестки самого собрания. Если это произойдет, то за первое полугодие 2017 г. акционеры, в том числе и принадлежащий государству «Роснефтегаз» (контролирует 50% плюс одну акцию нефтяной компании), получат 50% чистой прибыли по МСФО.

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