«Детский мир» открывает супермалые магазины

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

Крупнейший в России продавец товаров для детей – «Детский мир» начал открывать магазины в новом для себя «супермалом» формате. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор группы компаний Владимир Чирахов. Первый такой магазин открылся в Подмосковье в декабре 2017 г.

У «супермалых» магазинов меньше торговая площадь и меньше ассортимент, чем у самого компактного формата «Детского мира», отмечает Чирахов. Если сейчас малые магазины группы занимают 600–800 кв. м, на которых продается 6500 наименований товаров, то у нового формата – 500–600 кв. м торговой площади и 5000 наименований товаров. Полный ассортимент «Детского мира» – 40 000 товаров – есть на его сайте. В среднем магазин «Детского мира» занимает 1400 кв. м торговой площади, по его данным на III квартал 2017 г.

Средний чек «Детского мира» в малом формате – примерно 1100 руб., в «супермалом» он составит около 950 руб., продолжает Чирахов, это на 15 и 30% меньше, чем в стандартном магазине, соответственно.

«Детский мир» будет открывать самые компактные магазины там, где нет площадок под полноформатные точки или потенциал рынка слишком мал, пояснил Чирахов. Речь идет о небольших районных магазинах в крупных городах, где уже есть «Детский мир» стандартных размеров, а также о малых городах с населением от 20 000 человек. Самые компактные магазины позволят «Детскому миру» открываться в районах жилой застройки, где отсутствуют крупные торговые центры, рассуждает Чирахов.

Сколько планируется открыть магазинов малых форматов, Чирахов не раскрыл.

нет фото Владимир Чирахов гендиректор «Детского мира» Мы ориентируемся на массовый сегмент. Отдельные магазины могут иметь ассортимент дорогих игрушек шире, как сейчас флагман на Воздвиженке, но в целом рассчитываем на массового покупателя. Наша целевая аудитория: молодая семья (20–30 лет) с месячным доходом 20 000–25 000 руб. на одного члена семьи, дети (до 3 лет). Вторичная группа: семья (25–40 лет) с месячным доходом 30 000–35 000 руб. на одного члена семьи, дети (до 14 лет).

У одного из основных конкурентов «Детского мира» – сети магазинов «Дочки-сыночки» за 2017 г. открылось пять компактных магазинов торговой площадью 600–800 кв. м. По словам представителя компании, четыре таких магазина есть в Московском регионе и один – в Нижнем Новгороде. Средняя площадь магазинов «Дочки-сыночки» близка к показателям у конкурента – 1200 кв. м, по данным материалов «Детского мира» за III квартал 2017 г.

Небольшие магазины – это экспериментальный формат, говорит представитель сети «Дочки-сыночки» Антон Павлов. Такой формат оправдан, когда магазины открываются в местах с высокой конкуренцией, в небольших городах либо там, где просто нет подходящих под обычные точки мест, пояснил он. По его словам, на такой площади можно выложить весь основной ассортимент, кроме крупногабаритных товаров – колясок и мебели.

Решение «Детского мира» развивать малые форматы, безусловно, правильное, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В маленьких магазинах выше выручка с квадратного метра площади, указывает эксперт. Это связано с тем, что там обычно продаются самые популярные товары, и такие магазины помогают развивать продажи в интернете, работая как пункты выдачи заказов.

Кроме того, в ближайший год потенциал открытия крупных магазинов в больших городах будет практически исчерпан, полагает Бурмистров. Чирахов с таким прогнозом не согласен: потенциал для развития стандартных форматов сохранится еще минимум два года.