«Детский мир» открывает супермалые магазины
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Крупнейший в России продавец товаров для детей – «Детский мир» начал открывать магазины в новом для себя «супермалом» формате. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор группы компаний Владимир Чирахов. Первый такой магазин открылся в Подмосковье в декабре 2017 г.
У «супермалых» магазинов меньше торговая площадь и меньше ассортимент, чем у самого компактного формата «Детского мира», отмечает Чирахов. Если сейчас малые магазины группы занимают 600–800 кв. м, на которых продается 6500 наименований товаров, то у нового формата – 500–600 кв. м торговой площади и 5000 наименований товаров. Полный ассортимент «Детского мира» – 40 000 товаров – есть на его сайте. В среднем магазин «Детского мира» занимает 1400 кв. м торговой площади, по его данным на III квартал 2017 г.
Средний чек «Детского мира» в малом формате – примерно 1100 руб., в «супермалом» он составит около 950 руб., продолжает Чирахов, это на 15 и 30% меньше, чем в стандартном магазине, соответственно.
«Детский мир» будет открывать самые компактные магазины там, где нет площадок под полноформатные точки или потенциал рынка слишком мал, пояснил Чирахов. Речь идет о небольших районных магазинах в крупных городах, где уже есть «Детский мир» стандартных размеров, а также о малых городах с населением от 20 000 человек. Самые компактные магазины позволят «Детскому миру» открываться в районах жилой застройки, где отсутствуют крупные торговые центры, рассуждает Чирахов.
Сколько планируется открыть магазинов малых форматов, Чирахов не раскрыл.
У одного из основных конкурентов «Детского мира» – сети магазинов «Дочки-сыночки» за 2017 г. открылось пять компактных магазинов торговой площадью 600–800 кв. м. По словам представителя компании, четыре таких магазина есть в Московском регионе и один – в Нижнем Новгороде. Средняя площадь магазинов «Дочки-сыночки» близка к показателям у конкурента – 1200 кв. м, по данным материалов «Детского мира» за III квартал 2017 г.
Небольшие магазины – это экспериментальный формат, говорит представитель сети «Дочки-сыночки» Антон Павлов. Такой формат оправдан, когда магазины открываются в местах с высокой конкуренцией, в небольших городах либо там, где просто нет подходящих под обычные точки мест, пояснил он. По его словам, на такой площади можно выложить весь основной ассортимент, кроме крупногабаритных товаров – колясок и мебели.
Решение «Детского мира» развивать малые форматы, безусловно, правильное, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В маленьких магазинах выше выручка с квадратного метра площади, указывает эксперт. Это связано с тем, что там обычно продаются самые популярные товары, и такие магазины помогают развивать продажи в интернете, работая как пункты выдачи заказов.
Кроме того, в ближайший год потенциал открытия крупных магазинов в больших городах будет практически исчерпан, полагает Бурмистров. Чирахов с таким прогнозом не согласен: потенциал для развития стандартных форматов сохранится еще минимум два года.