Структуру «Южуралзолота» заподозрили в сокрытии налогов АО «ЮГК»

В офисе «Южуралзолота» в Челябинской области прошли следственные действия. Об этом сообщил в пятницу начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев, передает «Интерфакс». Когда именно прошли следственные действия, Сергеев не уточнил.

«Оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о сокрытии доходов от налогообложения одного из подразделений "Южуралзолота"», - сказал он, не уточнив названия подразделения.

По словам Сергеева, к предприятию «есть определенные претензии» «по исполнению обязанностей налогового агента». Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудило и расследует дело о сокрытии налогов, рассказал Сергеев.

«Оперативников в масках у нас на предприятии и в офисе в Челябинске нет и не было», - сказал «Ведомостям» представитель ООО «Управляющая компания ЮГК» (входит в группу компаний «Южуралзолото»). «За офис в Москве сказать не могу. Единственное – у нас проходит налоговая плановая проверка, документацию запрашивают в рабочем режиме», - отметил он.

«Южуралзолото» - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам, говорится на его сайте. У компании есть месторождения в Челябинской области и республике Хакасия, также «Южуралзолото» разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае. Контролирующим акционером с долей, близкой к 100%, является Константин Струков (через Ugold Limited), уточняет «Интерфакс».

В прошлом году шахтеры Дарасунского рудника в Забайкалье начали забастовку из-за невыплаты зарплат. Некоторые шахтеры начали голодовку. Вскоре после этого «Южуралзолото» объявило, что решило закрыть это предприятие как убыточное. Информацию о долгах по зарплатам компания отрицала. Бастующим на три дня задержали выплату аванса, объяснял представитель «Южуралзолото». Задолженность перед рабочими превышала 38 млн руб., писал «Интерфакс». На ситуацию обратили внимание Следственный комитет, прокуратура и региональные власти. После этого шахтерам выплатили все долги и они прекратили забастовку.