Оператор «Северного потока – 2» потребует компенсации при изменении законов ЕС

В проект уже вложено около 5 млрд евро Axel Schmidt / Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока – 2», будет требовать компенсации ущерба при изменении газового законодательства Евросоюза. Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche.

«Если изменение существующего закона ЕС приведет к негативным для нас последствиям, то мы поставим вопрос о компенсации», - сказал Варниг. Он отметил, что в проект уже вложено около 5 млрд евро. При этом деньги вкладывали в проект, опираясь на действующую газовую директиву ЕС.

«Северный поток – 2» (также распространено его название на английском – Nord Stream 2) – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Длина газопровода более 1200 км. Проектом занимается «Газпром». Предполагается, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию до конца 2019 г.

сайт «Газпрома»

Еврокомиссия подготовила поправки в законодательство в конце прошлого года. Благодаря им ЕС сможет регулировать все газопроводы, по которым газ поступает в Европу. Цель - принять поправки до конца 2018 г., отмечал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Принятие поправок автоматически ограничит «Газпром» в возможности управления новыми экспортными газопроводами в Европу. Сейчас энергетическое законодательство ЕС (также известно как Третий энергопакет) предусматривает разделение функций поставщика и транзитера газа, а также обеспечение доступа к трубе третьих сторон. «Газпром» уже построил похожий проект - газопровод «Северный поток». Но до сих пор российская компания избегала попадания под нормы европейского законодательства, потому что большая часть труб проходит в нейтральных водах.

Инициатива Еврокомиссии возникла специально, чтобы затормозить именно «Северный поток – 2», говорил «Ведомостям» ранее замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Однако в сообщении Еврокомиссии отмечалось, что поправки не направлены против «Северного потока – 2», ведь они будут распространяться на все морские газопроводы.

Мнения европейских стран об инициативе разнятся. В частности, Германия выступила против поправок, потому что они «противоречат европейскому и международному законодательству». При этом Польша уже призвала Еврокомиссию скорее принять поправки. Ситуация, когда «отдельные газопроводы из третьих стран действуют за пределами энергетического права ЕС, является пагубной и дискриминационной», говорится в документе, который Польша передала в Еврокомиссию.