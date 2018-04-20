«Газпром» направил в Стокгольм документы для разрыва контрактов c «Нафтогазом»

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер Максим Стулов / Ведомости

В пятницу «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Об этом сообщает российская компания.

Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели, указывает «Газпром».

Российская компания готова вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите газа после 2019 г., приводятся в сообщении компании слова предправления «Газпрома» Алексея Миллера. Он указывает, что при этом Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию.

В начале апреля «Газпром» не исключал, что может сохранить транзит газа через Украину после завершения срока действия контрактов. Российская компания никогда не выражала намерения полностью отказаться от украинского транзита, говорил тогда Миллер. «Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», – добавлял он. Компании даже начали обсуждать новые условия транзитного контракта, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к сторонам переговоров.

У «Газпрома» и «Нафтогаза» есть два контракта – о поставках газа на Украину и о транзите через ее территорию в Европу. Они были подписаны в 2009 г. на 10 лет. При этом стороны свои обязательства по договорам ни разу не выполнили. «Нафтогаз» не выкупал обязательные по условию «бери или плати» 41,6 млрд куб. м газа в год, а «Газпром» ни разу не прокачал прописанные в контракте 110 млрд куб. м газа в год.

В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Суд постановил, что украинская сторона недополучила за транзит $4,63 млрд, а «Газпром» теперь обязан выплатить ей $2,56 млрд.

После решения суда Миллер говорил, что «Газпром» хочет расторгнуть контракты с Украиной. Суд аргументировал свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушив баланс интересов сторон, объяснял предправления российской компании: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины».

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