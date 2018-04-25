Все самолеты в России оборудуют системой «Глонасс»
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При закупке иностранных самолетов российской авиакомпанией на них обязательно нужно устанавливать модуль российской Глобальной навигационной спутниковой системы («Глонасс»), сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Делать это должен производитель, считает он: «Это не такая большая проблема, а для нас важно». «Правильно абсолютно», – поддержал его Путин (их слова приводит пресс-служба Кремля).
По данным Рогозина, в парке российских авиакомпаний более 600 иностранных самолетов. Авиакомпании их не покупают, а берут в лизинг. Но требование по оснащению «Глонасс» будет распространяться на все суда, которые эксплуатируют российские авиакомпании вне зависимости от их владельца, следует из проекта приказа, который разработал Минтранс. Министерство предлагает внести изменение в Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации»: все суда максимальной взлетной массой свыше 5,7 т должны оснащаться аппаратурой «Глонасс», если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика, говорится в документе. Министерство планирует, что приказ вступит в силу с 2022 г. Но коснется он и уже существующего парка, следует из документа.
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