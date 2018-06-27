X5 лишилась главы «Перекрестка» и преемника CEO группы

Сейчас «Перекресток» находится на пике, отмечает Бурмистров Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Сорокин ушел с должности гендиректора сети супермаркетов «Перекресток» по собственному желанию, сообщил владелец сети - крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group.

Руководить супермаркетами группы теперь будет Владислав Курбатов, операционный директор этого формата, сообщила X5.

Череда переходов

Для X5 это еще одна заметная отставка топ-менеджера. Гендиректор основного формата группы, «Пятерочка» Ольга Наумова ушла из X5 в мае из-за разногласий по поводу развития магазинов у дома и принципов менеджмента. Вслед за ней ушли региональный директор и директор по персоналу. Все они вышли работать в «Магнит», а Наумова 22 июня стала его гендиректором. Тогда же о назначении гендиректора «Пятерочки» объявила X5: им стал Сергей Гончаров, отвечавший в «Магните» за аптеки и косметику.

«Перекресток» - вторая после «Пятерочки» по размеру и обороту сеть в группе X5. На конец марта 2018 г. у нее было 674 супермаркета, в основном в Центральном федеральном округе. Их выручка за 2017 г. - 187 млрд руб. (14,5% групповых продаж). Сейчас сеть супермаркетов в стадии масштабного обновления: на начало года 73% «Перекрестков» работало в обновленной концепции, по данным годового отчета X5.

Трансформатор «Перекрестка»

Сорокин руководил «Перекрестком» с осени 2014 г., а до этого с 2013 г. был директором по категорийному менеджменту «Пятерочки». В 2014 г., объявляя о назначении Сорокина, ритейлер подчеркивал: «Он был одним из ключевых членов команды трансформации, отвечавшей за стратегические преобразования и создание новой операционной модели X5, а также за разработку запущенной в октябре 2013 г. концепции «Новая Пятерочка»».

Сорокин проделал в «Перекрестке» огромную работу, сопоставимую с той, что Наумова завершила в «Пятерочках» к середине 2017 г., считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Сейчас «Перекресток» находится на пике, отмечает Бурмистров: очень серьезно доработана бизнес-модель, выросла конкурентоспособность, улучшилось восприятие потребителем, готовится к запуску крупнейшая в России фабрика-кухня, продолжается взрывной рост онлайн-продаж. «Некоторые супермаркеты по-прежнему отстают по эффективности от более успешных точек, но эту проблему можно решить, она не сверхсложная», - добавляет эксперт.

Причины ухода

У Сорокина было предложение стать коммерческим директором «Магнита», знает знакомый Сорокина. В то же время, по его словам, Сорокин рассматривался как один из возможных будущих преемников главного исполнительного директора всей X5, Игоря Шехтермана. «Основной причиной ухода стало то, что его видение сроков реализации таких планов не совпало с видением руководства группы», - говорит источник «Ведомостей».

Представитель X5 подтвердил «Ведомостям»: Сорокин был в числе возможных преемников главного исполнительного директора группы. «Подготовка преемников на ключевые позиции из числа внутренних кандидатов - одна из важных установок акционеров для топ-менеджеров X5 и часть оценки качества их работы», - добавил он,

Вероятно, у Сорокина были ожидания, что уход Наумовой откроет возможности и он сможет быстро занять руководящую позицию в X5, предполагает Бурмистров. Ранее Сорокину предлагалась должность коммерческого директора «Магнита», знает он. Сорокин показывал, что заинтересован продолжать работу в команде Наумовой, а программа X5 под руководством Шехтермана по последовательной и поэтапной подготовке преемников могла показаться Сорокину слишком медленной, что и привело к решению покинуть компанию, рассуждает Бурмистров.

Продержался в «Перекрестке» Бывший гендиректор «Перекрестка» Владимир Сорокин в интервью для спецпроекта Forbes в 2016 г.: «Я стал за пять лет шестым генеральным директором и первым, кто продержался в должности больше года. Можно сказать, что я всю свою жизнь занимался компаниями, которые находились в непростой ситуации. Мне вообще кажется, что, работая в России, ты постоянно находишься в состоянии какого-нибудь кризиса, так что у нас адаптивность довольно высокая»

С другой стороны, продолжает Бурмистров, «Магнит» сейчас меняет систему мотивации менеджмента, увязывает ее с курсом акций компаний. «В отличие от X5, где уже достигнуты высокие результаты, в «Магните» продемонстрировать заметные улучшения и получить мотивационную составляющую компенсационного пакета может быть проще», - отмечает он.

Пресс-служба «Магнита пока не прокомментировала вопросы «Ведомостей» о Сорокине.

Кто преемник

Курбатов - выходец из петербургской сети гипермаркетов «О‘кей»: он проработал в ней более 13 лет и ушел в 2015 г. с должности операционного директора сети.

Заменить Сорокина на должности гендиректора «Перекрестка» не легче, чем Наумову - в «Пятерочке», считает Бурмистров. Но Курбатов, по его мнению, - беспроигрышный вариант: «У него хороший опыт работы в «О‘кее» в том числе в период, когда сеть была лидером в России по потребительскому восприятию, и это позволит «Перекрестку» не потерять темпы обновления формата и продолжить реализацию стратегии».