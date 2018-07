«Когда люди не слушаются, происходит плохое»

Еще недавно Шнаттер был гендиректором и председателем совета директоров Papa John’s. С первой должности он согласился уйти в декабре прошлого года на волне общественного возмущения: он раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (NFL), которые начали преклонять колени во время исполнения национального гимна перед началом матчей по американскому футболу. (Papa John’s стал «официальной пиццей» NFL в 2010 г., но разорвал действующий контракт с NFL в феврале этого года, сохранив отдельные соглашения с 22 командами лиги. Первым на одно колено во время исполнения гимна на поле встал в 2016 г. квотербек San Francisco Колин Каперник – в знак протеста против притеснения афроамериканцев. Потом преклонять колени стали целые команды; у Дональда Трампа это вызывает раздражение, он в Twitter предложил увольнять игроков за неуважение к флагу и стране; Шнаттер в ноябре заявил, что такие протесты бьют по бизнесу: падает рейтинг просмотра игр, из-за чего падают продажи пиццы. – «Ведомости») Шнаттера в должности гендиректора сменил операционный директор Papa John’s Стив Ричи.

После этой истории у 56-летнего Шнаттера, которому принадлежат 29% Papa John’s и место в совете директоров, возросло недовольство показателями сети, рассказал он в интервью WSJ 21 июля. Шнаттер готовился к тому, чтобы сместить Ричи, получить больше власти в Papa John’s и снова стать рекламным лицом своей компании. Затем стало известно, что он назвал афроамериканцев «словом на букву «н» во время телеконференции в мае, и его планы пошли прахом. Он публично извинился, заявив, что не использовал слово как ругательство, и согласился подать в отставку с поста председателя совета директоров 11 июля. Через несколько дней другие директора предложили ему подумать об увольнении из совета, рассказывали источники WSJ.

22 июля совет директоров проголосовал за введение «отравленной пилюли», чтобы не позволить Шнаттеру аккумулировать контрольный пакет Papa John’s. За день до того Шнаттер в интервью признался, что не собирается отказываться от своего кресла в совете. «Что дальше? Они захотят, чтобы я продал свои акции. Затем они скажут, что я не могу использовать логотип Papa John’s, – возмущался он, одетый в черное поло с эмблемой пиццерии. – Я владею 30% компании. Я хочу иметь место в совете».

Близкие к компании люди говорят, что именно Шнаттер виноват в плохих показателях продаж и именно из-за его критики NFL доходы пошли по нисходящей и до сих пор не растут. Будучи лицом бренда, уверяют они, он оттолкнул потребителей своими заявлениями. «Как минимум четыре сторонние компании сказали нам, что Джон был ахиллесовой пятой фирмы», – говорит один из них.

Намеки о его интригах против Ричи усилили растущую внутри компании напряженность, говорит один из осведомленных о делах сети людей, а новости о его расистских высказываниях стали кульминацией. Papa John’s сформировал специальный комитет из независимых членов совета директоров, который наложил запрет на использование рекламных и маркетинговых материалов с участием основателя компании, и запретил ему использовать свой офис в штаб-квартире Papa John’s в Луисвилле (Кентукки).

Ричи выступил с публичным заявлением, в котором осуждал «некорректные формулировки независимо от контекста». Papa John’s удалил все упоминания о Шнаттере с своего сайта. Ричи отказался беседовать с журналистами WSJ.

Шнаттер признал, что он быстро стал жалеть о своем решении уйти в отставку с поста председателя, и считает, что он тот самый человек, который способен вернуть компанию к росту. Шнаттер говорит, что, глядя на слабые показатели сети, он собирался попросить совет назначить его исполнительным председателем. За месяц до того, как инцидент со «словом на букву «н» перешел в публичную плоскость, он сказал, что начал работать над подробным анализом деятельности Ричи. Этим документом он планировал поделиться с советом директоров. Встреча была запланирована на 26 июля (но в тот день Шнаттер подал в суд на компанию и сказал в интервью Reuters, что Ричи не может возглавлять сеть. – Ведомости»).

Как вернуть Chevrolet Camaro

Джон Шнаттер признавался в автобиографии Papa: The Story of Papa John’s Pizza (2017), что регулярные бизнес-провалы отца породили у него желание стать успешным предпринимателем. В 15 лет он устроился мойщиком посуды в местную пиццерию Rocky’s и порой помогал поварам готовить. Там он узнал немало секретов, вроде того, что дрожжи в пиццу кладут в зависимости от погоды.

Местные пиццерии готовили вкусно, но не занимались доставкой. На дом можно было заказать франчайзинговую пиццу, хуже качеством. В этом Шнаттер разглядел бизнес-нишу. Кредита банка не хватило для старта бизнеса, пришлось в 1983 г. за $2800 продать любимый Chevrolet Camaro Z28 выпуска 1971 г. Себестоимость пиццы при всем внимании к качеству была $2, конкуренты обычно продавали ее по $10, а Шнаттер выставил ценник в $5 и стал выигрывать за счет объемов. Затем сеть начала быстро развиваться по франшизе.

Разбогатев, Шнаттер принялся разыскивать Camaro, рассказывало агентство Associated Press, – публиковал объявления, создал веб-сайт, объявил награду за поиски. В 2009 г. он выкупил автомобиль за $250 000 у человека, за четыре года до этого купившего его за $4000. Еще $25 000 достались тому человеку, который купил когда-то Chevrolet у Шнаттера, за помощь в поисках.