Хоккеист Александр Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s в России

Овечкин – один из самых успешных и известных российских спортсменов, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Jeffrey T. Barnes / AP

PJ Western, мастер-франчайзи американской сети Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе, в конце 2017 г. завершил третий раунд инвестиций, в ходе которого привлек $10 млн, сообщил «Ведомостям» президент PJ Western Кристофер Уинн. Инвесторы – управляющий акционер PJ Western – Global Restaurant Management (GRM) и хоккеист Александр Овечкин, уточнил он. Это подтвердил агент Овечкина, партнер Bruin Sports Capital Дэвид Абрутин. Какую конкретно сумму Овечкин инвестировал в компанию и какую долю получил, они не раскрывают.

Овечкин – один из самых успешных и известных российских спортсменов, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals. В 2017 г. он занял 1-е место в рейтинге «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» российского Forbes, его доход оценен в $14 млн. В ноябре 2017 г. спортсмен создал и профинансировал неформальное патриотическое движение Putin Team в поддержку российского президента Владимира Путина.

С Papa John’s хоккеист сотрудничает давно. В 2016 г. он снялся в англоязычной рекламе Papa John’s, а в 2017 г. стал лицом бренда «Папа Джонс» в России.

После того как Овечкин стал партнером компании в области маркетинга, естественно было обсуждать и инвестиционный потенциал, объясняет Абрутин. «Александр верит в долгосрочные партнерские отношения, и хоть он пока не думает о завершении спортивной карьеры, но уже задумывается над тем, каким бизнесом хочет заниматься в России», – говорит он. Инвестировал ли ранее спортсмен в какой-либо бизнес, Абрутин не уточнил.

Каких-либо договоренностей о том, когда Овечкин выйдет из бизнеса, нет. Но через 4–7 лет возможна стратегическая продажа компании или IPO. Тогда он и может продать акции, говорит Уинн. Абрутин подчеркивает, что для Овечкина это долгосрочная инвестиция.

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с 2012 г. производит жевательную резинку и конфеты под брендом Sugarpova. Она инвестировала в проект $500 000. В 2014 г., писал Forbes, продажи увеличились в 2 раза до 3 млн упаковок.



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в 2002 г. создал компанию Triple Overtime Wine, вложив в нее $1 млн. 40% компании он отдал виноторговцу Майку Дэвису. Triple Overtime занялась торговлей и производством вин под собственным брендом в винодельческих хозяйствах Австралии и Калифорнии.



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в 2015 г. стал собственником краснодарской компании «Назарис», занимающейся переработкой риса. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2016 г. составила 18,3 млн руб., прибыль – 1,3 млн руб.



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как совладелец компании «Балтавтотрейд», в 2009 г. открыл дилерский центр BMW в Санкт-Петербурге. Партнером Аршавина был генеральный директор салона BMW в Москве Максим Караханов. По словам последнего, партнеры вложили в петербургский автоцентр 15 млн евро. В 2012 г. Аршавин вышел из бизнеса. Компания «Балтавтотрейд» в 2016 г. была признана банкротом.

PJ Western управляет сетью из 147 ресторанов Papa John’s в России, СНГ и Польше, ее акционеры – GRM и инвестфонд Capman. Выручка компании в 2017 г. составила 4,5 млрд руб. К 2018 г. PJ Western стала одним из крупнейших франчайзинговых предприятий Papa John’s в мире. Привлеченные инвестиции будут направлены на развитие бизнеса и открытие новых ресторанов. Так, в 2018 г. будет открыто еще как минимум 60 новых заведений, рассказывает Уинн. На 2018 г. запланирован очередной раунд инвестиций.

Другие сети пиццерий тоже активно привлекают инвестиции. Например, DP Eurasia (куда входит российский бизнес Domino’s Pizza) в июле 2017 г. в ходе IPO привлекла 148 млн фунтов. Domino’s Pizza намерена открывать по 40–60 ресторанов в год, говорит директор по маркетингу сети Елена Иванова. Domino’s Pizza в России удвоила продажи до 3,3 млрд руб. в 2017 г. Другая сеть – «Додо пицца» привлекла $7,5 млн. Она намерена в течение пяти лет увеличить число заведений в 5 раз до 1500, говорит ее основатель Федор Овчинников.

Сейчас самое время для экспансии: рынок пока не насыщен крупными сетями, такими как «Додо пицца», Domino’s Pizza, Papa John’s и Pizza Hut, считает Овчинников. В России число пиццерий на человека в десятки раз уступает Америке. «Даже если рядом открывается ресторан конкурента, на доходах нашего заведения это не отражается», – уверяет он. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков с этим не согласен: на рынке уже высокая концентрация. Поэтому крупные сети могут увеличивать долю рынка, лишь вытесняя более мелкие компании.

Согласно Euromonitor International на пиццерии приходится 17% от всего рынка фастуда. Продажи в прошлом году выросли на 6% до 86,4 млрд руб. В дальнейшем они и продолжат расти такими же небольшими темпами, полагает Петраков.