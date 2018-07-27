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Основатель Papa John’s подал в суд на компанию после отставки

Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер, объявивший об отставке на фоне расистского скандала, подал на нее в суд. Об этом сообщает CNN.

Ранее CNBС сообщал, что уход Шнаттера из компании связан с расистскими высказываниями бизнесмена. До этого предприниматель раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (NFL), которые отказались стоя слушать гимн США перед матчами, вместо этого преклонив колени.

Таким образом игроки выразили протест против случаев насилия полицейских в отношении темнокожих и политики президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционного законодательства. Позже Шнаттер подтвердил журналу Forbes, что во время телефонной конференции с маркетинговым агентством произнес «слово на букву «н».

Теперь он обратился с иском в отношении основанной им компании в суд в штате Делавэр. Бизнесмен настаивает, что компания недобросовестно обошлась с ним и вынудила уйти в отставку. Шнаттер отверг, что сказанные им слова являлись расистскими. Он заявил, что произнес их в качестве примера того, как говорят другие, но сам по собственной воле не стал бы использовать такие высказывания.

Papa John's - официальный спонсор NFL. Ранее бизнесмен обвинял руководство лиги в нежелании решать конфликт с футболистами, который, по его мнению, привел к падениям продаж пиццы. После публичного осуждения Шнаттера компании пришлось извиняться за его высказывания. В декабре 2017 г. он ушел с поста гендиректора сети. В июне этого года основатель Papa John’s ушел с поста председателя совета директоров компании.

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