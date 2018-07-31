«Связной» предлагает арендовать Tesla Model S и Model X

Взять напрокат Tesla Model S можно на 3 дня за 120 000 руб. Максим Стулов / Ведомости

«Связной» запустил аренду электромобилей Tesla Model S и Model X на своем сайте. Об этом говорится в совместном сообщении автосалона Moscow Tesla Club (не имеет статуса официального представителя) и объединенной компании «Связного» и «Евросети».

С Moscow Tesla Club «Связной» делится прибылью, получая долю от каждой сделки, проведенной с его помощью, рассказывал представитель последнего. Долю ритейлера в сделках партнеры не раскрывали. Компании работают вместе с мая 2018 г.: тогда через сайт «Связного» стало можно оставлять заказы на автомобили Tesla. Только за июнь у компаний набралось 236 заявок.

Новая услуга аренды Tesla поможет определиться тем, кто планирует приобрести электромобиль, но пока не принял решение о покупке, говорится в сообщении. Зачастую формата короткого тест-драйва оказывается недостаточно, чтобы оценить машину.

Взять в прокат Tesla Model S можно на 3 дня за 120 000 руб., на 7 дней за 220 000 руб. и на 30 дней за 395 000 руб. Цена на Model X рассчитывается индивидуально. Согласно сайту «Связного», арендовать Tesla смогут водители старше 30 лет со стажем вождения не менее 6 лет. Страховка каско включена в стоимость, также возможна аренда с водителем. Заряжать автомобиль можно от любого источника на выбор водителей, отмечает гендиректор объединенной компании «Связного» и «Евросети» Александр Малис: от 220 городских зарядных станций в Москве и области и от любой трехфазной розетки.

В Москве уже есть аренда электромобилей – ее предлагает каршеринг YouDrive, запуститься планирует также «Делимобиль». У YouDrive стоимость электрокара BMW i3 составляет 15 руб./мин, т. е. 21 600 руб. в сутки, а на три дня – 64 800 руб. При этом пользоваться автомобилем можно только в пределах МКАД.

С помощью каршеринга клиент может доехать из точки А в точку В, не думая о стоимости парковки, зарядке электрокара и мойке, отмечает гендиректор YouDrive Борис Голиков: сервис по аренде Tesla все же больше похож на владение автомобилем, что является принципиально другой услугой. С ним соглашается и сооснователь каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова: в каршеринге среднее время поездки составляет около 40 мин, тут же речь идет об аренде от нескольких дней – это другой рынок, добавляет она.

«Связной» рассчитывает в среднем на 10 заказов в неделю, отмечает Малис. Это совсем низкий показатель, считает Макарова. В каршерингах это число достигает десятков тысяч аренд в день.

«За электрокарами будущее», – уверен Голиков. Когда в городе будет создана соответствующая инфраструктура, подобные сервисы будут набирать популярность, а каршеринги – пополнять парки электромобилями. Пока же, по данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2018 г. в России зарегистрирован 1771 электромобиль.