«Связной» получил 236 заявок на электромобили Tesla

С Moscow Tesla Club ритейлер делится прибылью, получая долю от каждой сделки, проведенной с его помощью, рассказывает представитель «Связного» Максим Стулов / Ведомости

Объединенная компания «Связного» и «Евросети» подвела итоги после месяца сбора заявок на электромобили Tesla через сайт «Связного». Пользователи сайта могут оставить заявку на покупку любой модели Tesla через автодилера Moscow Tesla Club и выбрать ее конфигурацию – за месяц заявок набралось уже 236, говорится в сообщении ритейлера. Это количество сопоставимо со всеми зарегистрированными в России электромобилями Tesla, следует из данных аналитического агентства «Автостат». На начало 2018 г. в России было зарегистрировано 194 автомобиля Tesla Model S и 68 электромобилей Tesla Model X.

С Moscow Tesla Club ритейлер делится прибылью, получая долю от каждой сделки, проведенной с его помощью, рассказывает представитель «Связного». Долю ритейлера в сделках партнеры раскрыть отказались.

Со старта предзаказа на сайте «Связного» через него уже продан один автомобиль, уточняет представитель объединенного ритейлера. За первые пять месяцев 2018 г. россияне купили всего 41 электромобиль, уверяют аналитики «Автостата», что почти вдвое больше, чем за тот же период годом ранее. Экземпляров Tesla за период продано больше других – 21 электромобиль.

Через «Связной» Moscow Tesla Club принимает в том числе заявки на Tesla Model 3 и Tesla Roadster, которых еще нет в России, указывает представитель дилера. И такие заявки с сайта уже есть, подтверждает представитель объединенного ритейлера. Первые поставки европейской версии Tesla Model 3 в Россию представитель дилера ожидает во II квартале 2019 г., а Tesla Roadster будет в продаже после производства в 2021 г.

Все заявки с сайта «Связного» сейчас на разных уровнях проработки у автодилера, лишь добавил представитель Moscow Tesla Club. По его словам, это заказные автомобили, оформить на них заказ и выставить счет занимает не более двух часов, а вот срок поставки – от двух до четырех месяцев. Если успешно закроются все заявки с сайта «Связного», срок поставки может возрасти, предупреждает представитель Moscow Tesla Club. С другими ритейлерами, по словам представителя автодилера, Moscow Tesla Club сотрудничать пока не планирует.

Сейчас Tesla продает примерно 40 000 машин в квартал, и если объединенная компания «Связного» и «Евросети» будет действительно продавать по 236 машин в месяц, то на нее придется 1,8% от квартальных продаж, а это очень много, обращает внимание основатель и генеральный партнер Target Global Александр Фролов. Проблема в том, что пока это не реальные продажи, а заявки, указывает он, и имеет место отложенный спрос, который будет повторяться не каждый месяц.

Вряд ли все эти заказы перерастут в настоящие продажи, сомневается руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова. По ее словам, подобная акция больше звучит как маркетинговый ход. Клиенты Tesla — довольно состоятельные люди, которые предпочитают заказывать такие автомобили напрямую у Tesla, продолжает эксперт. По ее словам, модель Tesla изначально не предполагает формат дилерских центров, а предоставляет возможность оплатить машину онлайн. «Непонятно, кто будет пользоваться аналогичной услугой через посредников», - резюмирует Кофанова.