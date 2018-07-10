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Tesla резко повысила цены в Китае после начала торговой войны с США

Американская Tesla существенно повысила цены в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США, включая электромобили, сообщает Electrek. Стоимость седана Model S и кроссовера Model X увеличилась в выходные на 150 000-250 000 юаней ($22 600-37 600) в зависимости от комплектации. Рост цен значительный, отмечает издание. Китай с 1 июля снизил пошлины на импорт автомобилей из других стран с 25 до 15%. Но теперь пошлины увеличены до 40% в ответ на действия США в отношении китайских товаров. В мае компания снижала цены на Model S и Model X на 40 000-90 000 юаней ($6000-14 000).

6 июля США ввели пошлины на поставки китайских товаров на $34 млрд. Китай ответил пошлинами на ту же сумму

Продажи Tesla в Китае шли достаточно хорошо и 25-процентных пошлинах. В 2017 г. на Китай пришлось порядка 17% выручки Tesla. Продажи автомобилей составили около 15 000 машин на $2 млрд. Теперь, как ожидается, более высокие цены будут влиять на продажи калифорнийского автопроизводителя до тех пор, пока он не запустит местное производство. У Tesla сейчас завода в Китае, но компания собирается его строитьв свободной экономической зоне Шанхая. Electrek ожидает, что объявление о сроках запуска производств в Китае последует за поездкой в страну топ-менеджеров Tesla, который заодно обйявят о строительстве там гигафабрики аккумуляторов.

Акции Tesla в ходе электронных торгов в понедельник подорожали на 1%. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 1,4%, до $52,45 млрд, передает «Интерфакс».