Как великий Роналдо пришел к покупке «Вальядолида» и зачем ему свой футбольный клуб

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Роналдо Charles Platiau / Reuters

Из сотен забитых Роналдо мячей шесть он вколотил в ворота испанского клуба «Вальядолид». Теперь же выложит 30 млн евро за 51% акций клуба, оплатит его долги и станет председателем совета директоров. Роналдо стал первым футболистом, пусть и бывшим, который приобрел клуб высшего дивизиона в европейских топ-лигах, отмечает Sports.ru. Акции выкуплены у Карлоса Суареса, бывшего испанского баскетболиста, президента клуба с 2001 г. и полноправного его владельца с 2011 г. Пост президента он сохранит.

Суаресу не раз предлагали продать клуб. Шесть лет назад мексиканский предприниматель Эрнесто Тинахеро претендовал на 58%, присматривалась к клубу и Grupo Doyen, пишет интернет-портал Sportarena.com. В конце концов долги клуба достигли 25 млн евро, которые клубу было нелегко своевременно обслуживать, хотя текущие финансовые результаты выше всех похвал: в 2017 г. прибыль клуба составила более половины выручки – 3,5 млн евро к 6,2 млн евро. Как бы то ни было, Суаресу пришлось всерьез задуматься о привлечении средств. Переговоры с Роналдо начались еще в прошлом сезоне, но футболист поставил условие для покупки – выход команды в высший дивизион Испании.

Роналдо давно задумывался о покупке какого-нибудь футбольного клуба. В 2014 г. он купил миноритарный пакет в «Форт-Лодердейл страйкерз» (размер пакета и сумма сделки не обнародовались). Это единственный профессиональный футбольный клуб в Южной Флориде (США), гласил его сайт. Он играл во второй по силе Североамериканской футбольной лиге (NASL).

«Я уверен, что мои опыт, видение и усилия будут полезны, чтобы помочь поднять «Форт-Лодердейл страйкерз», NASL и футбол в США на высочайший уровень», – говорил Роналдо на сайте клуба. Но, кажется, переоценил свои силы. В 2016 г. активы клуба, в том числе бренд, были проданы на публичных торгах за долги.

Затем Роналдо приобрел команду, которая сейчас играет в матчах FIFA – правда, виртуальных. Речь о киберспортсменах из игрового клуба CNB. Друзьям он давно говорил, что подыскивает клуб в Европе, которому не нужна такая же раскрутка, как команде из родной Бразилии. К тому же Роналдо большую часть времени проводит в Испании, у него дом в Мадриде, писал Sportarena.com. Он делал предложения как минимум «Хетафе» и «Тенерифе», но получил отказ, добавляет Soccer.ru.

По рынку бродили слухи об интересе Роналдо к «Вальядолиду», но подтверждать их официально «Вальядолид» не спешил, чтобы другие клубы не взвинтили во время трансферной кампании цены на игроков, сообщает Sports.ru.

«Вальядолид» выполнил условие Роналдо

В конце лета клуб попал в заголовки новостей. Ему принадлежит неплохой стадион на 26 500 зрителей, построенный к ЧМ-1982. 25 августа «Вальядолид» принимал в рамках первенства Испании «Барселону». Матч окончился 0:1, но писали о нем не из-за счета, а из-за отвратительного состояния газона. «[Поле] не соответствовало минимальным требованиям. Мы заведем дисциплинарное дело», – возмущался президент Ла Лиги Хавьер Тебас (цитата по Bombardir.ru). Через неделю с небольшим эту новость затмила другая – о сделке с Роналдо.