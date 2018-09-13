Россия и Китай договариваются об увеличении поставок российского газа

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Китай – сложный переговорщик, который умеет добиваться своего Михаил Метцель / фотохост агентство ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным поручил подчиненным в кратчайшие сроки согласовать поставки российского газа в Китай по западному маршруту. Об этом сообщил в среду, 12 сентября, во Владивостоке министр энергетики Александр Новак: «Все технические условия согласованы. Осталось немного договориться. А это объемы порядка 30 млрд куб. м газа».

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сказал, что переговоры о поставках газа по западному маршруту завершаются, скоро станут известны и сроки начала поставок. Представители Путина Дмитрий Песков и китайской CNPC не ответили на запросы «Ведомостей».

Сейчас Европа – ключевой экспортный рынок для «Газпрома». В 2017 г. его доля в потреблении Европы составила 34%. Но доля компании в европейском импорте (66%, данные «Газпрома») достигла максимума и больше расти не будет, считает Международное энергетическое агентство. «Газпром» может наращивать экспорт только за счет китайского рынка, убеждены эксперты агентства.