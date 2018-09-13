Европейский суд отказался снять санкции с российских компаний и банков

Европейский суд в Люксембурге отказался снять санкции с "Роснефти", ВТБ, Сбербанка и Внешэкономбанка Евгений Разумный / Ведомости

Европейский суд в Люксембурге отказался снять с российских компаний и банков санкции ЕС, введенные после присоединения Крыма в 2014 г., сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Отменить ограничительные меры просили Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк (ВЭБ), «Роснефть», «Газпром нефть» и «Алмаз-Антей».

«Роснефть» назвала решение европейского суда незаконным, необоснованным и политизированным. «Судебная система ЕС не прошла тест на независимость», — говорится в заявлении компании. В нем указывается, что суд фактически проигнорировал убедительную аргументацию, демонстрирующую незаконность ограничительных мер. «Роснефть» обещает продолжить защищать свои интересы, используя все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты.

«Ведомости» ожидают комментариев от представителей «Газпром нефти» и ВЭБа. По словам источника, близкого к руководству «Алмаз-Антея», концерн пытался оспорить санкции ссылаясь, в частности, на то, что на предъявляемых в качестве доказательств использования его техники в конфликте в Донбассе фото из соцсетей изображена техника, не имеющая к нему отношения — например, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Однако еще почти год назад стало понятно, что эта аргументация судом принята не будет и компания потеряла интерес к процессу, сказал собеседник «Ведомостей».

Первой в суд с иском о неправомерности санкций обратилась «Роснефть». В 2014 г. она подала жалобу на действия властей Великобритании в Высокий суд Лондона. По мнению компании, Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для ее работы на международных рынках. В январе 2015 г. лондонский суд перенаправил иск «Роснефти» в Европейский суд. Туда с аналогичными исками обратились Сбербанк, ВЭБ, «Газпром нефть», ВТБ и «Алмаз-Антей».

«Роснефть» оспаривала санкции против нефтяного сектора, введенные летом 2014 г. Они запрещают поставку оборудования, оказание услуг, работы по добыче нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и трудноизвлекаемых месторождениях. Эти секторы больше всего зависят от зарубежных технологий.

Совет ЕС в 2014 г. в связи с конфликтом на востоке Украины ввел санкции в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2019 г.), санкции «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя» (действуют до 23 июня 2019 г.), а также индивидуальные санкции против отдельных лиц и компаний, которые были продлены сегодня до 15 марта следующего года.