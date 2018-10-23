Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Новое поколение S7

Крупнейший в России частный авиаперевозчик обновляет магистральный флот

К 2024 году S7 Group первой перейдет на суда нового поколения Airbus 320/321 neo и Boeing 737 MAX
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К 2024 г. S7 Airlines планирует заменить весь среднемагистральный флот на суда нового поколения – Airbus 320/321 neo и Boeing 737 MAX, рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов. «Мы рассчитываем стать первой авиакомпанией, которая это сделает», – добавил он.

Сейчас в парке S7 91 самолет: 17 региональных Embraer E170 и 74 среднемагистральных Airbus и Boeing, в том числе 10 – нового поколения: восемь Airbus 320 neo, один Airbus 321 neo и один Boeing 737 MAX. Заказаны еще 32 самолета (19 A320 neo, три A321 neo и 10 МАХ), продолжает Давыдов. Все они поступят до конца 2020 г. Все суда S7 берет в операционный лизинг.

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