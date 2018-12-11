Алекперов исключил назначение женщины президентом «Лукойла»

По словам Алекперова, нефтяная отрасль «в целом никогда не готовила специалистов-женщин» Евгений Разумный / Ведомости

В списке возможных преемников на пост руководителя «Лукойла» нет женщин, заявил совладелец и президент нефтяной компании Вагит Алекперов в интервью Bloomberg. Назначение женщины на пост президента «Лукойла», по словам Алекперова, сегодня исключено. Так бизнесмен ответил на вопрос, есть ли у него на примете хоть одна женщина с необходимым потенциалом.

По словам Алекперова, нефтяная отрасль «в целом никогда не готовила специалистов-женщин». «Всегда готовились мужчины. Так сложилось, потому что эта работа была прежде всего связана с тяжелым трудом», — пояснил Алекперов. Бизнесмен отметил, что его преемник будет иметь опыт инженерной работы и опыт работы на производстве, в том числе на руководящих позициях. Он добавил, что ориентируется на опыт Chevron и ExxonMobil, руководители которых — Майкл Вирт и Даррен Вудс — начинали как инженеры.

Сейчас правление «Лукойла» полностью состоит из мужчин.

В марте Алекперов говорил в интервью агентству «Прайм», что следующим руководителем «Лукойла», скорее всего, станет выходец из компании — один из ее топ-менеджеров. Он отмечал, что компания в ближайшее время планирует «омоложение коллектива». В мае в интервью РБК он уточнил, что рассматривает в качестве преемника «технологических специалистов» из нефтяной отрасли. Смена руководства, по его словам, может произойти через пять лет.

В октябре прошлого года Алекперов также говорил, что не видит преемника на этот пост в своем сыне, хотя в 2016 г. допускал такую возможность. «Эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну», — констатировал он. Сыну Алекперова Юсуфу 28 лет, в 2012 г. он закончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». В интервью РБК Алекперов рассказывал, что Юсуф Алекперов более двух лет отработал на предприятиях компании в Западной Сибири. «Принцип понял. Понял, как люди добывают нефть, как ремонтируют скважины, почувствовал запах нефти», — говорил он.

В октябре Алекперов в интервью «Ведомостям» сообщил, что его сын покинул компанию и начал свой бизнес в сфере транспорта. «Иногда уходят люди, чтобы взглянуть на мир со стороны. Потом могут и вернуться. Он все-таки по профессии нефтяник и разработчик. Все равно человек должен почувствовать все сам, потому что быть в тени своего отца не так легко», — пояснял бизнесмен.