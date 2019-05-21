Московский комбинат шампанских вин приостановил производство

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рынок игристых вин падает вместе с доходами населения, растет доля фальсификата и винных газированных напитков Евгений Егоров / Ведомости

Производство на 2019 г. приостановлено в связи с реконструкцией предприятия, говорится в отчете Московского комбината шампанских вин (МКШВ) за 2018 г. Это подтвердил председатель совета директоров комбината Магомед Талаев: розлив остановлен в ноябре, реконструкция будет завершена «примерно до конца года».

МКШВ в 2013 г. входил в тройку крупнейших производителей игристых вин, по данным ЦИФРРА, в прошлом году занял шестую строчку среди производителей игристых вин. Свою долю на рынке МКШВ оценивает в 5%. Среди его игристых – «Российское шампанское», «Московское элитное». Мощность – 56 млн бутылок в год, но выпуск на порядок меньше, он падает несколько лет. В 2018 г. производство и продажи сократились почти вдвое – до 3,9 млн и 4,3 млн бутылок. Убыток в 2018 г. вырос почти вдвое до 296 млн руб. Крупнейшие акционеры МКШВ – Ибрагим Магомедов (почти 25% акций), Андрей Туркенич (25%), Григорий Черников (6%) и Талаев (2,8%).