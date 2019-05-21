Московский комбинат шампанских вин приостановил производство
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Производство на 2019 г. приостановлено в связи с реконструкцией предприятия, говорится в отчете Московского комбината шампанских вин (МКШВ) за 2018 г. Это подтвердил председатель совета директоров комбината Магомед Талаев: розлив остановлен в ноябре, реконструкция будет завершена «примерно до конца года».
МКШВ в 2013 г. входил в тройку крупнейших производителей игристых вин, по данным ЦИФРРА, в прошлом году занял шестую строчку среди производителей игристых вин. Свою долю на рынке МКШВ оценивает в 5%. Среди его игристых – «Российское шампанское», «Московское элитное». Мощность – 56 млн бутылок в год, но выпуск на порядок меньше, он падает несколько лет. В 2018 г. производство и продажи сократились почти вдвое – до 3,9 млн и 4,3 млн бутылок. Убыток в 2018 г. вырос почти вдвое до 296 млн руб. Крупнейшие акционеры МКШВ – Ибрагим Магомедов (почти 25% акций), Андрей Туркенич (25%), Григорий Черников (6%) и Талаев (2,8%).
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