Бизнес / ТЭК

Антипинский НПЗ теперь принадлежит Сбербанку

Права на 80% акций перешли госбанку в середине апреля

Акционером крупнейшего в России независимого Антипинского НПЗ в середине апреля стал Сбербанк, по данным кипрского реестра акционеров, – он получил 80% предприятия.

До 17 апреля владельцем 80% Антипинского НПЗ была кипрская Vikay Industria lim, которой ранее владели в равных долях предприниматели Дмитрий Мазуров и Игорь Макаров через DILUS lim. Сбербанк же владел единственной золотой акцией Vikay Industria lim, по данным реестра.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике