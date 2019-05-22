Антипинский НПЗ теперь принадлежит Сбербанку

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Антипинский НПЗ

Акционером крупнейшего в России независимого Антипинского НПЗ в середине апреля стал Сбербанк, по данным кипрского реестра акционеров, – он получил 80% предприятия.

До 17 апреля владельцем 80% Антипинского НПЗ была кипрская Vikay Industria lim, которой ранее владели в равных долях предприниматели Дмитрий Мазуров и Игорь Макаров через DILUS lim. Сбербанк же владел единственной золотой акцией Vikay Industria lim, по данным реестра.