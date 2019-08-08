Рынок люкса будет расти благодаря блогерам

Их влияние будет расти в связи со взрослением поколения Z, рожденного в эпоху интернета

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Мнение блогеров становится определяющим для потребителей люкса Bllomberg / Getty Images

В 2018 г. мировой рынок предметов роскоши составил 920 млрд евро и к 2025 г. может достигнуть 1,3 трлн евро, говорится в совместном отчете Boston Consulting Group (BCG) и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. По данным аналитиков консалтинговой компании Bain & Co, глобальный рынок товаров люкс достиг 1,2 трлн евро уже в 2018 г., прогноза на 2025 г. по глобальному рынку у компании пока нет. Дело в разных системах подсчетов, пояснил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов: компания не включает в исследование продажи люксовых автомобилей, яхт, смартфонов, умных часов и планшетов.

BCG опросила 12 000 респондентов из Бразилии, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, России, Китая, Японии, Южной Кореи – тех, кто тратит на товары люкс от 5000 евро в год и больше. На эти страны приходится 85% продаж люкса.