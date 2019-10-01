Правительство создаст новый холдинг с оборотом свыше 50 млрд рублей

Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Корпорация морских дел

Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг разработал проект указа президента о создании Корпорации морского приборостроения, он размещен на портале regulation.gov. Согласно документу, корпорация будет учреждена в Санкт-Петербурге в течение шести месяцев после подписания указа, 100% ее акций будет в собственности Росимущества. В уставный капитал корпорации Росимущество должно внести 100% минус 1 акция четырех концернов – «Моринформсистема-Агат», НПО «Аврора», «Океанприбора» и ЦНИИ «Электроприбор».

Эти концерны занимаются разработкой и производством автоматизированных систем управления, навигационного оборудования для надводных и подводных кораблей, гидроакустического оборудования. Работают в основном в интересах оборонно-промышленного комплекса.

«Моринформсистема-Агат» и «Океанприбор» имеют большое количество дочерних предприятий. Всего в будущую корпорацию вместе с самими концернами войдет примерно 25 предприятий. Их суммарная выручка по РСБУ в 2018 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 51 млрд руб.

Также правительство выделит будущей корпорации 100 млн руб. на формирование единой интегрированной структуры морского приборостроения. Передача всех акций должна завершиться в течение полутора лет после подписания указа.

Объединение концернов позволит оптимизировать структуру профильных и непрофильных активов и сконцентрировать научные коллективы на решении задач гособоронзаказа, военно-техническом сотрудничестве и диверсификации, сосредоточить и специализировать производственные мощности, говорится в пояснительной записке к указу. Также будет исключено пересечение компетенций и дублирование выпускаемой продукции, конкурентоспособность единого холдинга вырастет. Сократятся расходы на закупки и вырастет кооперация между входящими в корпорацию концернами, говорится в записке.

В 2016 г. готовился указ президента о передаче этих концернов госкорпорации «Ростех». Сейчас этот вопрос также рассматривался, но правительство решило объединить их в корпорацию и оставить последнюю в собственности Росимущества, рассказали два чиновника. В «Ростех» входит концерн КРЭТ, который производит радиоэлектронное оборудование для авиационной промышленности.

«Вопрос дальнейшей интеграции вновь создаваемой корпорации в «Ростех» или Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) целесообразно рассматривать не ранее чем через 5–10 лет, после анализа ее работы и эффективности выполнения задач», – говорит представитель Минпромторга. Вопрос о руководителе корпорации будет решен после одобрения ее создания президентом, добавил он.

«Решение о судьбе активов принимает государство, в данном случае поручений нам нет, вопрос на текущий момент не является актуальным», – говорит представитель «Ростеха».

В 2000-е государство объединяло крупнейшие машиностроительные предприятия в отраслевые холдинги: были созданы Объединенная авиастроительная корпорация, ОСК, Объединенная двигателестроительная корпорация. Холдинг «Вертолеты России» «Ростех» создал самостоятельно и собрал в нем все вертолетные заводы страны.