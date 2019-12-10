В России растет профицит труб для нефтяной отрасли

Существует риск повторения ситуации, сложившейся на рынке труб большого диаметра (ТБД, используются для строительства магистральных труб), предостерегает директор отраслевой ассоциации Игорь Малышев. Российский рынок ТБД уже несколько лет находится в упадке: основной их потребитель – «Газпром» – завершает строительство масштабных проектов. С 2015 г. концерн снизил закупку труб в 2 раза до 1,15 млн т в 2018 г. Второй крупнейший промышленный потребитель труб – «Транснефть». Компания нуждается в трубах только для ремонтных и промышленно-эксплуатационных целей. В 2018 г. ее потребление составит 250 000 т, следует из данных ФРТП. Это на 60% меньше, чем в 2015 г. При этом суммарные производственные мощности российских производителей ТБД выросли в 2018 г. до 5,67 млн т, а в 2019 г. достигнут 5,92 млн т. Профицит мощностей по итогам года составит почти 52%, следует из презентации ФРТП.