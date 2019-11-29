Металлурги присоединились к «черной пятнице»

В «черную пятницу» 29 ноября арматуру в прутках Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК, основной владелец — Владимир Лисин) можно купить со скидкой 1000 руб. за тонну , рассказал «Ведомостям» представитель компании. Арматура в прутках — самый популярный товар в интернет-магазине компании, цена ее от 32 000 до 35 000 руб за тонну в зависимости от профиля. «Участвуя в акции компания рассчитывает повысить продажи в период сезонного снижения спроса на сортовой прокат. Кроме того, «черная пятница» — отличный повод напомнить о том, купить черный металл в интернете так же просто, как и продукцию B2C-сегмента», — продолжает представитель. НЛМК рассчитывает на рост числа заказов, но влияние акции на продажи пока оценить затрудняется - подобных практик в российской металлургии пока не было, поясняет он. Сейчас через интернет-площадку НЛМК может продавать около 120 000 т продукции в год (примерно 2% продаж на российском рынке).