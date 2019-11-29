Металлурги присоединились к «черной пятнице»
В «черную пятницу» 29 ноября арматуру в прутках Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК, основной владелец — Владимир Лисин) можно купить со скидкой 1000 руб. за тонну, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Арматура в прутках — самый популярный товар в интернет-магазине компании, цена ее от 32 000 до 35 000 руб за тонну в зависимости от профиля. «Участвуя в акции компания рассчитывает повысить продажи в период сезонного снижения спроса на сортовой прокат. Кроме того, «черная пятница» — отличный повод напомнить о том, купить черный металл в интернете так же просто, как и продукцию B2C-сегмента», — продолжает представитель. НЛМК рассчитывает на рост числа заказов, но влияние акции на продажи пока оценить затрудняется - подобных практик в российской металлургии пока не было, поясняет он. Сейчас через интернет-площадку НЛМК может продавать около 120 000 т продукции в год (примерно 2% продаж на российском рынке).
С 29 ноября по 3 декабря продлится «черная пятница» у Загорского трубного завода (ЗТЗ, владелец — Денис Сафин). Трубы диаметром от 530 мм до 1420 мм с толщиной стенки до 16 мм (используются для магистральных и промысловых трубопроводов и строительства трубопроводов общего назначения - «Ведомости» ) можно будет купить со скидкой 10-15% сообщила компания в чертверг, 28 ноября. К примеру, тонна трубы диаметром 1420 мм стоит более 70 000 руб. Скидка будет доступна для всех клиентов компании, кроме компаний нефтегазового сектора, говорится в сообщении ЗТЗ. Участие в акции позволит минимизировать складские запасы компании, передает пресс-служба слова коммерческий директор ЗТЗ Дмитрия Симанкова. Кроме того, инструменты B2C неизбежно интегрируются в B2B-отношения, подчеркивает он.