Загорский трубный завод начнет производство бесшовных труб на деньги ВТБ

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Загорский трубный завод (ЗТЗ) за 35 млрд руб. построит предприятие по производству бесшовных труб. Деньги даст ВТБ. Планируемая мощность завода – 400 000–450 000 т труб в год, ее планируется достичь в 2022 г., сообщил ЗТЗ.

Бесшовные трубы среди прочего используются в нефтегазовой отрасли для бурения и обустройства скважин, в строительстве для создания особо прочных конструкций, в машиностроении для изготовления поршневых механизмов.

ЗТЗ – новичок на трубном рынке. Предприятие было построено рядом с подмосковным Сергиевым Посадом в 2016 г. Его совладелец и гендиректор – Денис Сафин. Доля в предприятии есть и у однокурсника президента России Владимира Путина, сооснователя и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, говорил Сафин, но цифр не приводил.

Завод выпускает только трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов и является четвертым по величине их производителем в России. В 2018 г. ЗТЗ произвел 491 000 т труб. Будет ли новое производство расположено рядом с уже действующим, не известно. Компания лишь сообщила, что оно будет построено в Центральном федеральном округе.

ЗТЗ обладает опытом интеграции в действующий рынок, передала пресс-служба ЗТЗ слова Сафина. ТАСС со ссылкой на коммерческого директора компании Дмитрия Симанкова сообщил, что компания построит сталеплавильный комплекс и будет сама делать трубную заготовку. У рынка бесшовных труб большой потенциал, на них стабильный спрос, приводятся в пресс-релизе ЗТЗ слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря.

Бесшовные трубы в России производят Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского (2,8 млн т в год) и ЧТПЗ Андрея Комарова (1,2 млн т). В конце 2021 г. Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых планирует запустить производство бесшовных труб мощностью 500 000 т в год.

В России потребление бесшовных труб составляет около 4 млн т в год, ежегодный прирост не превышает 1,8%, говорит гендиректор занимающейся промышленным строительством компании «Вальтер констракшн» Евгений Вальтер. Представитель ЧТПЗ оценивает емкость российского рынка примерно в 3 млн т в год. Это обеспечивает загрузку мощностей на 85%. Он прогнозирует, что спрос на бесшовные трубы для нефтегазовой промышленности благодаря увеличению разведочного и эксплуатационного бурения будет расти прежними темпами.

Принятие такого инвестиционного решения требует высокого уровня отраслевых компетенций и экспертизы, оно должно учитывать конъюнктуру и перспективу баланса спроса и предложения, говорит сотрудник одной из конкурирующих с ЗТЗ трубных компаний. «Подписанное же соглашение идет вразрез с динамикой спроса и наличием уже существующих мощностей, – считает он. – Заявленных средств явно не хватит на запуск полноценного производства бесшовных труб, тем более обеспеченного выплавкой собственной стальной трубной заготовки».

Реализация проектов ОМК и ЗТЗ «приведет к профициту мощностей, а также падению доходности производства бесшовных труб», говорит представитель ЧТПЗ. С другой стороны, рынок всегда был конкурентным и при дальнейшем ужесточении конкуренции лидерами станут компании, которые предложат клиенту высокотехнологичные решения с лучшими эксплуатационными характеристиками. Представители ТМК и ОМК от комментариев отказались.