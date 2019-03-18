Загорский трубный завод готовится выйти на международный рынок
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Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина в 2019 г. планирует экспортировать около 50 000 т труб большого диаметра (ТБД; используются для строительства магистральных трубопроводов), рассказал в пятницу журналистам коммерческий директор компании Дмитрий Симанков. Преимущественно продукция будет направлена на рынки стран СНГ, Европы и Африки, сообщил топ-менеджер.
В 2018 г. ЗТЗ произвел 491 000 т труб, говорится в отчете компании. Исходя из проектной мощности завода это соответствует почти 100%-ной загрузке. В 2019 г. компания планирует увеличить производство на 15–20%, сообщил Симанков. Для этого ЗТЗ собирается инвестировать около 1 млрд руб. в оптимизацию логистической цепочки и расширение производственной линии. Компания предполагает, что общая мощность производства при этом вырастет почти до 600 000 т в год, а на экспорт пойдет около 8,7% продукции.
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