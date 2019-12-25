«Пятерочки» будут выдавать посылки «Сберлогистики» на кассах

«Дочка» X5 – 5Post – обеспечит для «Сберлогистики» федеральную инфраструктуру распределительных центров и сервис «последней мили» (то есть доставку товара непосредственно покупателю) на базе своих магазинов, говорится в сообщении компаний. Получить посылки можно будет в 8000 «Пятерочках» через постаматы или на кассах в начале 2020 г. Чтобы забрать посылку на кассе, нужно будет назвать код из СМС.