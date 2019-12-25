«Пятерочки» будут выдавать посылки «Сберлогистики» на кассах
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился сотрудничать со «Сберлогистикой», сообщили компании.
Сбербанк создал компанию «Сберлогистика» в мае 2019 г. У нее 6000 пунктов приема и выдачи посылок, она занимается доставкой в 465 городов России.
В партнерстве с X5 «Сберлогистика» будет привозить отправления в распредцентры ритейлера. На первом этапе это 12 из 43 складов Х5: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях и Адыгее.
«Дочка» X5 – 5Post – обеспечит для «Сберлогистики» федеральную инфраструктуру распределительных центров и сервис «последней мили» (то есть доставку товара непосредственно покупателю) на базе своих магазинов, говорится в сообщении компаний. Получить посылки можно будет в 8000 «Пятерочках» через постаматы или на кассах в начале 2020 г. Чтобы забрать посылку на кассе, нужно будет назвать код из СМС.
Цель – «быть максимально близко к клиентам-получателям в удобных и часто посещаемых местах», заявил гендиректор «Сберлогистики» Сергей Малышев (его слова приводятся в сообщении).
У Х5 есть опыт выдачи посылок через кассы и постаматы в магазинах группы. В октябре 2019 г. крупнейший в России маркетплейс товаров из Китая AliExpress запустил доставку в «Пятерочки» и «Перекрестки», принадлежащие X5. Заказы выдаются через постаматы или специальные кассы в «Пятерочках», где заказы хранятся в специальных сейфах.
Инфраструктура для интернет-торговли – одно из направлений «цифровой трансформации» для владельца «Пятерочек» и «Перекрестков». Х5 сотрудничает, например, с компанией «Курьер сервис экспресс» и крупным интернет-магазином Ozon. У X5 есть также сеть постаматов «Халва» – это совместный бизнес с Совкомбанком.