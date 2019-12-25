Написанный Роспотребнадзором проект СанПиНов для общепита отправлен на доработку

Документ был раскритикован как бизнесом, так и профильными министерствами – Минпромторгом и Минэкономразвития. Бизнес утверждал, что проект новых СанПиНов оказался еще хуже старых. Взять, например, требования к общему залу, интерьер которого должен быть оформлен из поверхностей, которые можно протирать и дезинфицировать, или обязательное требование к использованию в ресторанах исключительно дезинфицированной посуды и проборов. Ни один из существующих ресторанов проверку по СанПиНам не пройдет, констатировали они.