Написанный Роспотребнадзором проект СанПиНов для общепита отправлен на доработку
Сегодня вечером, 25 декабря, замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов провел совещание, на котором обсуждался разработанный Роспотребнадзором проект СанПиНов для предприятий общепита. На нем присутствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова, член правления «Опоры России» Наталья Ушакова, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, а также представители крупных ресторанных групп. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре участника этой встречи.
Обсуждение получилось конструктивным, уверяют собеседники «Ведомостей». «Мы услышали друг друга», – добавляет один из них. Бизнес снова напомнил, что в новой версии САнПиНов по-прежнему много требований к процессу работы, а не к результату и осталось дублирование норм и полномочий надзорных ведомств, рассказывает другой собеседник.
Одна из основных задач «гильотины» – избавление бизнеса от дублирующих мероприятий, напоминает Ушакова. Например, необходимо четко разделить полномочия между Роспотребнадзором и Рострудом по контролю труда. Задача первого ведомства – совместно с Минздравом разрабатывать порядки и сроки организации медосмотров, а второго – контролировать соблюдение работодателями этого порядка.
Спор о СанПиНах рестораторы и Роспотребнадзор ведут целый год. Сейчас отрасль работает по морально устаревшему документу, писавшемуся еще в первой половине прошлого века. Соответствовать нормам этого документа невозможно. Например, он гласит, что для яиц должно быть три помещения – в одном хранить, в другом мыть, в третьем бить. Овощи и зелень следует мыть в уксусном растворе, а посуду – мыть ветошью.
Со следующего года эти СанПиНы должны быть отменены. Рестораторы предложили свой вариант документа. Он предусматривает контроль не за процессом приготовления блюд, а за их качеством.
Роспотребнадзор свой итоговый вариант представил в конце ноября. Он был значительно сокращен по сравнению с нынешними СанПиНами, но по-прежнему исходит из возможности контроля за приготовлением блюд.
Документ был раскритикован как бизнесом, так и профильными министерствами – Минпромторгом и Минэкономразвития. Бизнес утверждал, что проект новых СанПиНов оказался еще хуже старых. Взять, например, требования к общему залу, интерьер которого должен быть оформлен из поверхностей, которые можно протирать и дезинфицировать, или обязательное требование к использованию в ресторанах исключительно дезинфицированной посуды и проборов. Ни один из существующих ресторанов проверку по СанПиНам не пройдет, констатировали они.
Минпромторг счел проект СанПиНов препятствием в развитии отрасли. Минэкономразвития указало на необоснованное ужесточение отдельных норм и сохранение множества «процессных требований» и критиковало Роспотребнадзор за игнорирование процедур общественного обсуждения документа.
В итоге рестораторы подготовили к совещанию в правительстве таблицу разногласий из 81 пункта. Попова обещала их изучить и в пятницу представить обновленный проект СанПиНов.
Представитель Роспотребнадзора не ответил на запрос «Ведомостей».