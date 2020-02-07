Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях, мы не сможем предоставить скидок», – пояснил Козак. Чтобы предоставить скидки, Россия должна ввести государственное регулирование нефтяного рынка, сказал он. По его словам, Россия не может пойти на это. «Мы не можем постоянно менять правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании», – сказал он, пообещав, что Москва будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между белорусскими потребителями и российскими нефтяными компаниями. По его словам, у России и Белоруссии общий нефтяной рынок – нефть продается белорусским компаниям на тех же условиях, на каких ее получают российские потребители.