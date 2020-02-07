Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе. В 2019 г. стоимость российского газа для Белоруссии составляла $127 за 1000 кубометров.
«Поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях, мы не сможем предоставить скидок», – пояснил Козак. Чтобы предоставить скидки, Россия должна ввести государственное регулирование нефтяного рынка, сказал он. По его словам, Россия не может пойти на это. «Мы не можем постоянно менять правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании», – сказал он, пообещав, что Москва будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между белорусскими потребителями и российскими нефтяными компаниями. По его словам, у России и Белоруссии общий нефтяной рынок – нефть продается белорусским компаниям на тех же условиях, на каких ее получают российские потребители.
Сейчас российские власти регулируют только один показатель – доступ к нефтепроводному транспорту. Для поставок на внешние рынки он предоставляется пропорционально объему добычи, пояснил Козак. По его словам, в случае достижения договоренностей между компаниями Россия не будет «придерживаться этого правила» – допуск будет осуществляться независимо от объема добычи. «Мы это уже фактически делаем», – сказал Козак, приведя в пример одну из компаний группы «Русснефть», которая уже осуществляет поставки на таких условиях.
Переговоры Путина и Лукашенко прошли «в позитивном ключе», сказал Козак. Они начались в пятницу, 7 февраля, в первой половине дня. Вначале Путин и Лукашенко общались наедине чуть более часа. Позже встреча была продолжена в расширенном составе, к переговорам подключились делегации двух стран. Главной темой переговоров было взаимодействие в нефтегазовой сфере.
С конца декабря 2019 г. Россия и Белоруссия не могли достигнуть договоренностей о ценах на российские нефть и газ. За несколько дней до встречи с Путиным Лукашенко раскритиковал Москву за нежелание идти на уступки. Президент Белоруссии называл стоимость российского топлива слишком высокой. По его мнению, Россия должна поставлять газ и нефть Белоруссии по внутрироссийским ценам. В противном случае Лукашенко пригрозил найти альтернативные источники поставок. По его словам, подходящей для Белоруссии является цена, по которой получает газ Смоленская область, – около $73 за 1000 кубометров.
В свою очередь российские нефтяные компании приостановили поставки нефти с 1 января 2020 г. Высокопоставленный источник в отрасли говорил «Ведомостям», что белорусские НПЗ не хотят платить по рыночным условиям. Последние насколько лет они покупали нефть на тех же условиях, что и российские потребители – экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Сейчас же российские компании настаивают на заключении контрактов на рыночных условиях. В начале января «Белнефтехим» заключил краткосрочный контракт на поставку нефти без премии к цене. Речь шла об объемах, необходимых для бесперебойной работы белорусских НПЗ в январе.