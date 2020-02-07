Лукашенко и Путин в двусторонних переговорах дошли до «глубины седых времен»

Одной из тем переговоров Путина и Лукашенко будет взаимодействие в нефтегазовой сфере, сообщил Кремль накануне. С конца 2019 г. Москва и Минск не могут договориться о ценах на нефть и газ. За несколько дней до встречи с Путиным Лукашенко критиковал Россию за нежелание идти на уступки. Белорусский лидер считает стоимость российского газа и нефти завышенной. По его мнению, Россия должна поставлять топливо Белоруссии по внутрироссийским ценам, в противном случае Минск будет искать альтернативные источники поставок. В частности за газ Минск хочет платить по той же цене, что и Смоленская область, – около $73 за 1000 кубометров. Однако в январе – феврале 2020 г. Россия поставит Белоруссии газ по цене $127 за 1000 кубометров.