Лукашенко и Путин в двусторонних переговорах дошли до «глубины седых времен»
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в формате тет-а-тет, передает РИА «Новости». По словам Путина, беседа длилась час-полтора. Были затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес, рассказал российский лидер. По словам Лукашенко, во время встречи наедине обсуждались также некоторые исторические моменты и политика постсоветских стран. «Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве», — сказал белорусский лидер.
После переговоров тет-а-тет встреча была продолжена в расширенном составе, позже к переговорам должны будут подключиться делегации двух стран. Путин объяснил, что из-за плохих погодных условий самолет с членами российской делегации не смог прилететь к началу встречи. «Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации — "Ведомости") чуть попозже приедут», — сказал Путин. По его словам, без членов делегации на встрече будут обсуждаться текущие дела.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что отсутствие российской делегации на переговорах не влияет на ход встречи. Самолет с членами правительства и администрации президента России, которые должны принять участие в переговорах, по пути в Сочи совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах.
Одной из тем переговоров Путина и Лукашенко будет взаимодействие в нефтегазовой сфере, сообщил Кремль накануне. С конца 2019 г. Москва и Минск не могут договориться о ценах на нефть и газ. За несколько дней до встречи с Путиным Лукашенко критиковал Россию за нежелание идти на уступки. Белорусский лидер считает стоимость российского газа и нефти завышенной. По его мнению, Россия должна поставлять топливо Белоруссии по внутрироссийским ценам, в противном случае Минск будет искать альтернативные источники поставок. В частности за газ Минск хочет платить по той же цене, что и Смоленская область, – около $73 за 1000 кубометров. Однако в январе – феврале 2020 г. Россия поставит Белоруссии газ по цене $127 за 1000 кубометров.